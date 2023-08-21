Защитники имеют успех в районе Роботино – Минобороны

Военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботиного Запорожской области, там сейчас продолжается плановая боевая работа.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram

Дословно: "Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.

Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно.

В Роботино сейчас продолжается плановая боевая работа".

Детали: На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.

Оккупанты продолжают обстреливать позиции защитников и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".

Продолжаются наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

Российские пропагандисты на днях начали писать в соцсетях, что оккупанты покидают Роботино и имеют неудачи на Запорожском направлении.

Напомним: