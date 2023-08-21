Защитники имеют успех в районе Роботино – Минобороны
Военные имеют успех в направлении юго-восточнее Роботиного Запорожской области, там сейчас продолжается плановая боевая работа.
Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Telegram
Дословно: "Наши подразделения имели успех в направлении юго-восточнее Роботино и южнее Малой Токмачки Запорожской области.
Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Роботино Запорожской области. Но безуспешно.
В Роботино сейчас продолжается плановая боевая работа".
Детали: На Запорожском и Херсонском направлениях российская армия в обороне.
Оккупанты продолжают обстреливать позиции защитников и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, при этом активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет".
Продолжаются наступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях.
Российские пропагандисты на днях начали писать в соцсетях, что оккупанты покидают Роботино и имеют неудачи на Запорожском направлении.
Напомним:
- Западные СМИ также сообщали, что ВСУ добились важных успехов на южном фронте и, возможно, прорвали достаточное количество минных полей, чтобы добраться до первой из трех линий российских обороны.