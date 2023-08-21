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"Ворів у законі" Умку та Лашу Свана судитимуть за "сходки"

Олена РощінаПонеділок, 21 серпня 2023, 13:00
Ворів у законі Умку та Лашу Свана судитимуть за сходки
"Вор у законі", фото Нацполіції

В Україні "ворів у законі" на прізвиська "Умка" та "Лаша Сван" судитимуть за організацію злочинних зібрань (сходок) кримінальних елементів. 

Джерело: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

Деталі: Обвинувальний акт стосовно суб’єктів підвищеного злочинного впливу скеровано до суду, їм загрожує в’язниця.

"Умка" був коронований у 2014 році, а "Лаша Сван" – "вор в законі" з 1995-го, вони здобули свої "звання" від топ-представників російського кримінального світу.

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У травні 2021 року поліція затримала двох найвпливовіших в Україні "ворів у законі": "Умку" та "Лашу Свана". Оперативники понад рік документували докази поширення злочинного впливу "ворів в законі". У них вилучили понад 3,2 млн доларів США злочинного "общака".

27 грудня 2022 року Нацполіція повідомила, що "Умка" і "Лаша Сван", перебуваючи у статусі підозрюваних у справі щодо поширення злочинного впливу, для вирішення конфліктів та координації кримінальної діяльності у період з 14.12.2020 до 19.03.2021 організували та взяли участь у трьох злочинних зібраннях на території України. Їх затримали, їм повідомили про підозру за організацію та участь у злочинному зібранні.

Відомо, що на "сходках" фігуранти прийняли рішення про виділення фінансової допомоги з так званого "злодійського общака" на "святкові потреби" криміналітету та "ворів в законі", які знаходяться у місцях позбавлення волі. Також наділили ширшими "повноваженнями" лідера організованої злочинної групи – збір коштів, одержаних злочинним шляхом на території Одеси.

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Слідчі вже закінчили досудове розслідування у кримінальному провадженні. 

За погодженням з Офісом генерального прокурора обвинувальний акт стосовно двох осіб, які перебувають у статусі "вора в законі", скеровано до суду. 

"Умка" та "Лаша Сван" обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 255-2 (Організація, сприяння у проведенні або участь у злочинному зібранні (сходці) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7-ми до 12-ти років із конфіскацією майна.

Теми: криміналполіція
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