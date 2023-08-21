"Воров в законе" Умку и Лашу Свана будут судить за "сходки"

В Украине "воров в законе" по кличке "Умка" и "Лаша Сван" будут судить за организацию преступных собраний (сходок) уголовных элементов.

Источник: Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины

Детали: Обвинительный акт в отношении субъектов повышенного преступного воздействия направлен в суд, им грозит тюрьма.

"Умка" был коронован в 2014 году, а Лаша Сван – "вор в законе" с 1995-го, они получили свои "звания" от топ-представителей российского криминального мира.

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В мае 2021 года полиция задержала двух самых влиятельных в Украине "воров в законе": "Умку" и "Лашу Свана". Оперативники больше года документировали доказательства распространения преступного влияния "воров в законе". У них изъяли более 3,2 млн долларов США преступного "общака".

27 декабря 2022 года Нацполиция сообщила, что "Умка" и "Лаша Сван", находясь в статусе подозреваемых по делу о распространении преступного влияния, для разрешения конфликтов и координации уголовной деятельности в период с 14.12.2020 по 19.03.2021 организовали три преступных собраниях на территории Украины. Их задержали, им сообщили о подозрении за организацию и участие в преступном собрании.

Известно, что на "сходках" фигуранты приняли решение о выделении финансовой помощи из так называемого "воровского общака" на "праздничные нужды" криминалитета и "воров в законе", которые находятся в местах лишения свободы. Также наделили более широкими полномочиями лидера организованной преступной группы – сбор средств, полученных преступным путем на территории Одессы.

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Следователи уже закончили досудебное расследование по уголовному производству.

По согласованию с Офисом генерального прокурора обвинительный акт в отношении двух лиц, находящихся в статусе "вора в законе", направлен в суд.

"Умка" и "Лаша Сван" обвиняются в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 255-2 (Организация, содействие в проведении или участие в преступном собрании (сходе) Уголовного кодекса Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.