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Росіяни провели обшуки в представників "Свідків Єгови" в Криму

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 16:22
Росіяни провели обшуки в представників Свідків Єгови в Криму
Фото: Telegram Дмитра Лубінця

Росіяни провели щонайменше 9 обшуків у представників релігійної організації "Свідки Єгови" в тимчасово окупованому Криму, відомо про два домашні арешти. 

Джерело: Омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram, повідомлення  "Європейської асоціації Свідків Єгови

Деталі: За інформацією Лубінця, російські силовики провели обшуки в представників організації "Свідки Єгови" в Армянську, Сімферополі, Саках та Джанкої.

Загалом РФ вже порушила стосовно кримчан понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою, з них 17 – проти представників "Свідки Єгови".

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"Європейська асоціація Свідків Єгови" 18 серпня заявила, що 14 і 16 серпня відбулося щонайменше дев'ять обшуків у членів організації.

Пряма мова: "У Сімферополі обшук пройшов у Катерини Мельнийчук. Жінці стало зле, у її чоловіка піднявся тиск. Катерині повідомили, що проти неї порушено кримінальну справу і, допитавши, відпустили під підписку про невиїзд".

"В Армянську силовики провели обшуки в чоловіка у двох його помешканнях. Після цього вірянина доставили на допит.

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У місті Саки семеро силовиків у балаклавах, четверо з яких були озброєні, провели двогодинний обшук у будинку 62-річного вірянина".

Деталі: Також асоціації відомо про обшуки в Дмитра Захаревича у Сімферополі. Його і ще одного вірянина суд помістив під домашній арешт. Подробиць обшуків у Джанкої поки немає. 

Передісторія

  • Окупаційний суд Ялти у лютому 2023 року засудив до різних термінів ув'язнення чотирьох послідовників церкви Свідків Єгови, яких звинуватили в участі в організації та фінансуванні "екстремістської спільноти".
  • Так званий "Гагарінський районний суд Севастополя" у жовтні 2021 року незаконно засудив послідовника релігійного об’єднання "Свідки Єгови" громадянина України Ігоря Шмідта до шести років ув’язнення в колонії загального режиму. 

Теми: Кримокупаціяобшуки
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