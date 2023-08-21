Росіяни провели обшуки в представників "Свідків Єгови" в Криму
Росіяни провели щонайменше 9 обшуків у представників релігійної організації "Свідки Єгови" в тимчасово окупованому Криму, відомо про два домашні арешти.
Джерело: Омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram, повідомлення "Європейської асоціації Свідків Єгови"
Деталі: За інформацією Лубінця, російські силовики провели обшуки в представників організації "Свідки Єгови" в Армянську, Сімферополі, Саках та Джанкої.
Загалом РФ вже порушила стосовно кримчан понад 100 кримінальних справ за релігійною ознакою, з них 17 – проти представників "Свідки Єгови".
"Європейська асоціація Свідків Єгови" 18 серпня заявила, що 14 і 16 серпня відбулося щонайменше дев'ять обшуків у членів організації.
Пряма мова: "У Сімферополі обшук пройшов у Катерини Мельнийчук. Жінці стало зле, у її чоловіка піднявся тиск. Катерині повідомили, що проти неї порушено кримінальну справу і, допитавши, відпустили під підписку про невиїзд".
"В Армянську силовики провели обшуки в чоловіка у двох його помешканнях. Після цього вірянина доставили на допит.
У місті Саки семеро силовиків у балаклавах, четверо з яких були озброєні, провели двогодинний обшук у будинку 62-річного вірянина".
Деталі: Також асоціації відомо про обшуки в Дмитра Захаревича у Сімферополі. Його і ще одного вірянина суд помістив під домашній арешт. Подробиць обшуків у Джанкої поки немає.
Передісторія:
- Окупаційний суд Ялти у лютому 2023 року засудив до різних термінів ув'язнення чотирьох послідовників церкви Свідків Єгови, яких звинуватили в участі в організації та фінансуванні "екстремістської спільноти".
- Так званий "Гагарінський районний суд Севастополя" у жовтні 2021 року незаконно засудив послідовника релігійного об’єднання "Свідки Єгови" громадянина України Ігоря Шмідта до шести років ув’язнення в колонії загального режиму.