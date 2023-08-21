Россияне провели обыски у представителей "Свидетелей Иеговы" в Крыму

Россияне провели по меньшей мере 9 обысков у представителей религиозной организации "Свидетели Иеговы" во временно оккупированном Крыму, известно о двух домашних арестах.

Источник: Омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram, сообщение "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"

Детали: По информации Лубинца, российские силовики провели обыски у представителей организации "Свидетели Иеговы" в Армянске, Симферополе, Саках и Джанкое.

В целом РФ уже возбудила в отношении крымчан более 100 уголовных дел по религиозному признаку, из них 17 - против представителей "Свидетели Иеговы".

"Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы" 18 августа заявила, что 14 и 16 августа состоялось по меньшей мере девять обысков у членов организации.

Прямая речь: "В Симферополе обыск прошел у Екатерины Мельничук. Женщине стало плохо, у ее мужа поднялось давление. Екатерине сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело и, допросив, отпустили под подписку о невыезде".

"В Армянске силовики провели обыски у мужчины в двух его квартирах. После этого верующего доставили на допрос.

В городе Саки семеро силовиков в балаклавах, четверо из которых были вооружены, провели двухчасовой обыск в доме 62-летнего верующего".

Детали: Также ассоциации известно об обысках у Дмитрия Захаревича в Симферополе. Его и еще одного верующего суд поместил под домашний арест. Подробностей обысков в Джанкое пока нет.

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