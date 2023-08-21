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Россияне провели обыски у представителей "Свидетелей Иеговы" в Крыму

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 16:22
Россияне провели обыски у представителей Свидетелей Иеговы в Крыму
Фото: Telegram Дмитрия Лубинца

Россияне провели по меньшей мере 9 обысков у представителей религиозной организации "Свидетели Иеговы" во временно оккупированном Крыму, известно о двух домашних арестах.

Источник: Омбудсман Дмитрий Лубинец в Telegram, сообщение "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"

Детали: По информации Лубинца, российские силовики провели обыски у представителей организации "Свидетели Иеговы" в Армянске, Симферополе, Саках и Джанкое.

В целом РФ уже возбудила в отношении крымчан более 100 уголовных дел по религиозному признаку, из них 17 - против представителей "Свидетели Иеговы".

"Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы" 18 августа заявила, что 14 и 16 августа состоялось по меньшей мере девять обысков у членов организации.

Прямая речь: "В Симферополе обыск прошел у Екатерины Мельничук. Женщине стало плохо, у ее мужа поднялось давление. Екатерине сообщили, что против нее возбуждено уголовное дело и, допросив, отпустили под подписку о невыезде".

"В Армянске силовики провели обыски у мужчины в двух его квартирах. После этого верующего доставили на допрос.

В городе Саки семеро силовиков в балаклавах, четверо из которых были вооружены, провели двухчасовой обыск в доме 62-летнего верующего".

Детали: Также ассоциации известно об обысках у Дмитрия Захаревича в Симферополе. Его и еще одного верующего суд поместил под домашний арест. Подробностей обысков в Джанкое пока нет.

Предыстория:

  • Оккупационный суд Ялты в феврале 2023 года приговорил к различным срокам заключения четырех последователей церкви Свидетелей Иеговы, которых обвинили в участии в организации и финансировании "экстремистского сообщества".
  • Так называемый "Гагаринский районный суд Севастополя" в октябре 2021 года незаконно приговорил последователя религиозного объединения "Свидетели Иеговы" гражданина Украины Игоря Шмидта к шести годам заключения в колонии общего режима.

Темы: Крымоккупацияобыски
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