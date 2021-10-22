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Окупанти в Криму дали 6 років колонії керівнику общини "Свідків Єгови" 

П'ятниця, 22 жовтня 2021, 19:11
Фото: Facebook Денісової

Уповноважена з прав людини Людмила Денісова повідомила, що в окупованому Криму суд ув’язнив громадянина України за керівництво місцевою громадою "Свідків Єгови".

Джерело: Telegram-канал омбудсмана

Дослівно: "Так званий "Гагарінський районний суд Севастополя" незаконно засудив послідовника релігійного об’єднання "Свідки Єгови" громадянина України Ігоря Шмідта до шести років ув’язнення в колонії загального режиму. 

РФ продовжує порушувати норми міжнародного права, зокрема резолюцію Генеральної Асамблеї ООН 74/168, згідно з якою країна-окупант має забезпечити свободу віросповідання і релігії без будь-якої дискримінації або введення штучних регуляторних бар’єрів."

Деталі: Громадянина України Шмідта ув’язнили за керівництво громадою "Свідків Єгови". Його звинувачують за частиною 1 статті 282.2 Кримінального кодексу Російської Федерації – "Організація екстремістської діяльності".

Керівника та ще трьох осіб було затримано 1 жовтня 2020 року після обшуків співробітниками російської ФСБ у Севастополі.

Верховний Суд РФ у 2017 році визнав "Свідків Єгови" екстремістською організацією.

Денісова додала, що такі переслідування є грубими порушеннями з боку Росії статті 18 Загальної декларації прав людини та статті 9 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Також Росія не може посилатися на своє рішення про визнання свідків Єгови "екстремістами", згідно з Женевської конвенції про заборону застосування законів країни-агресора на окупованій території.

Передісторія:

  • В Криму, окупованому Росією, ООН виявила систематичні порушення прав людини. 
  • У вересні омбудсман заявляла про свідчення катувань кримського татарина, вивезеного до СІЗО в Ростовській області.
  • На початку вересня окупанти незаконно затримали заступника Меджлісу кримськотатарського народу.

Українська правда
Теми: КримРосіяокупація


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