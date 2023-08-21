Железняк і ЦПК вважають, що Резніков бреше про розслідування щодо "зимових" курток для ЗСУ

Народного депутата Ярослава Железняка обурили слова міністра оборони Олексія Резнікова, нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності і опубліковані у ЗМІ інвойси – "це вигадка". Нардеп вважає, що міністр бреше і на днях це розслідування обговорять на засіданні комітету Ради.

Джерело: нардеп та глава ТСКз розслідування економічних злочинів Ярослав Железняк, керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Пряма мова Железняка: "Ще одна історія де нуль адекватної реакції: Юрій Ніколов опублікував ганебну схему, як вкрали гроші на військову форму. Там все очевидно. І ще інвойси доклав...

Я дуже гарно знаю деталі по кейсу, на жаль, так сталося, що це виплило під час дослідження корупції на одній з регіональних митниць. І впевнений в тому, що пан Ніколов не помилився. І все це правда, в тому числі інвойси. Та там і не тільки вони є, щоб побачити проблему з закупівлею форми.

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Але ще раз - очікував на адекватну реакцію (Міноборони - ред.). Її не побачив".

Деталі: Железняк повідомив, що 23 серпня о 10.00 відбудеться засідання Комітету з питань антикорупційної політики щодо цього питання: "Там ще продемонструємо ряд питань, які думаю поставлять всі крапки над "і". І точно не в сторону тих, хто відповідав за закупівлю".

Нардеп додав, що сподівався на адекватну відповідь Міноборони, але замість цього почув, що з формою все гаразд і журналісти все вигадали, натякаючи на слова міністра оборони Олексія Резнікова, який заявив, що інформація у розслідуванні щодо закупівлі одягу для військових не відповідає дійсності.

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Пряма мова Резнікова: "У нас є офіційне підтвердження Командування сил логістики про отримання ними зимового одягу. Ми попросили бійців, які отримали ці куртки, передати їх і ми скоро їх покажемо. Саме з цієї партії. Зимові куртки.

Депутати різних партій, зокрема й опозиційних, все ретельно вивчили і сказали: "У нас питань немає, все зрозуміло". Він (журналіст – ред.) якийсь там інвойс показав – це вигадка. Я не знаю, де він це взяв".

Глава ЦПК також обурився словами Резнікова. Шабунін вважає, що той бреше: "Це пише міністр, який спочатку брехав про яйцекілограми. Тепер бреше про фейковість документів, які доводять крадіжку на куртках".

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