Железняк и ЦПК считают, что Резников врет о расследовании о "зимних" куртках для ВСУ

Народного депутата Ярослава Железняка возмутили слова министра обороны Алексея Резникова, якобы расследование о зимних куртках для ВСУ не соответствует действительности и опубликованные в СМИ инвойсы - "это выдумка". Нардеп считает, что министр врет и на днях это расследование обсудят на заседании комитета Рады.

Источник: нардеп и глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин

Прямая речь Железняка: "Еще одна история где ноль адекватной реакции: Юрий Николов опубликовал позорную схему, как украли деньги на военную форму. Там все очевидно. И еще инвойсы приложил...

Я очень хорошо знаю детали по кейсу, к сожалению, так случилось, что это всплыло во время исследования коррупции на одной из региональных таможен. И уверен в том, что господин Николов не ошибся. И все это правда, в том числе инвойсы. Да там и не только они есть, чтобы увидеть проблему с закупкой формы.

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Но еще раз - ожидал адекватной реакции (Минобороны - ред.). Ее не увидел".

Детали: Железняк сообщил, что 23 августа в 10.00 состоится заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики по этому вопросу: "Там еще продемонстрируем ряд вопросов, которые думаю поставят все точки над "і". И точно не в сторону тех, кто отвечал за закупку".

Нардеп добавил, что надеялся на адекватный ответ Минобороны, но вместо этого услышал, что с формой все в порядке и журналисты все придумали, намекая на слова министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что информация в расследовании по закупке одежды для военных не соответствует действительности.

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Прямая речь Резникова: "У нас есть официальное подтверждение Командования сил логистики о получении ими зимней одежды. Мы попросили бойцов, которые получили эти куртки, передать их и мы скоро их покажем. Именно из этой партии. Зимние куртки.

Депутаты разных партий, в том числе и оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: "У нас вопросов нет, все понятно". Он (журналист - ред.) какой-то там инвойс показал - это выдумка. Я не знаю, где он это взял".

Глава ЦПК также возмутился словами Резникова. Шабунин считает, что тот врет: "Это пишет министр, который сначала врал про яйцекилограммы. Теперь врет о фейковости документов, которые доказывают кражу на куртках".

Напомним: