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Железняк и ЦПК считают, что Резников врет о расследовании о "зимних" куртках для ВСУ

Алена МазуренкоПонедельник, 21 августа 2023, 16:59
Железняк и ЦПК считают, что Резников врет о расследовании о зимних куртках для ВСУ

Народного депутата Ярослава Железняка возмутили слова министра обороны Алексея Резникова, якобы расследование о зимних куртках для ВСУ не соответствует действительности и опубликованные в СМИ инвойсы - "это выдумка". Нардеп считает, что министр врет и на днях это расследование обсудят на заседании комитета Рады.

Источник: нардеп и глава ВСК по расследованию экономических преступлений Ярослав Железняк, руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин

Прямая речь Железняка: "Еще одна история где ноль адекватной реакции: Юрий Николов опубликовал позорную схему, как украли деньги на военную форму. Там все очевидно. И еще инвойсы приложил...

Я очень хорошо знаю детали по кейсу, к сожалению, так случилось, что это всплыло во время исследования коррупции на одной из региональных таможен. И уверен в том, что господин Николов не ошибся. И все это правда, в том числе инвойсы. Да там и не только они есть, чтобы увидеть проблему с закупкой формы.

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Но еще раз - ожидал адекватной реакции (Минобороны - ред.). Ее не увидел".

Детали: Железняк сообщил, что 23 августа в 10.00 состоится заседание Комитета по вопросам антикоррупционной политики по этому вопросу: "Там еще продемонстрируем ряд вопросов, которые думаю поставят все точки над "і". И точно не в сторону тех, кто отвечал за закупку".

Нардеп добавил, что надеялся на адекватный ответ Минобороны, но вместо этого услышал, что с формой все в порядке и журналисты все придумали, намекая на слова министра обороны Алексея Резникова, который заявил, что информация в расследовании по закупке одежды для военных не соответствует действительности.

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Прямая речь Резникова: "У нас есть официальное подтверждение Командования сил логистики о получении ими зимней одежды. Мы попросили бойцов, которые получили эти куртки, передать их и мы скоро их покажем. Именно из этой партии. Зимние куртки.

Депутаты разных партий, в том числе и оппозиционных, все тщательно изучили и сказали: "У нас вопросов нет, все понятно". Он (журналист - ред.) какой-то там инвойс показал - это выдумка. Я не знаю, где он это взял".

Глава ЦПК также возмутился словами Резникова. Шабунин считает, что тот врет: "Это пишет министр, который сначала врал про яйцекилограммы. Теперь врет о фейковости документов, которые доказывают кражу на куртках".

Напомним:

  • 10 августа издание Зеркало недели сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.
  • В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл.
  • По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.
  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на посту министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.

Темы: РезниковМинобороныкоррупция
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