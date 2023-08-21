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В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи – Федоров

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 18:21
В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи – Федоров
Скриншот. Відео - Telegram-канал Бердянськ в окупації

В окупованому Бердянську повідомляють про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram

Пряма мова: "Щось неладне коїться у рашистів поблизу Військового містечка. Вдень жителі чули вибух, але окупанти встигли "заспокоїти" пропагандою про знищення ракети, яка начебто була збита раніше. І от тепер знову… Жителі Бердянська повідомляють про гучний вибух в тому ж районі".

Деталі: Місцевий Telegram-канал опублікував відео із задимленням з ймовірного місця вибуху. 

Передісторія

  • В окупованому Бердянську вдень 12 серпня пролунав вибух в районі морського порту. 
  • Російські загарбники через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою.

Теми: Запорізька областьокупаціявибухвійна
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