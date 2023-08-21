В окупованому Бердянську вдруге за день пролунали вибухи – Федоров
Понеділок, 21 серпня 2023, 18:21
В окупованому Бердянську повідомляють про гучні вибухи поблизу військового містечка вдруге за день.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в Telegram
Пряма мова: "Щось неладне коїться у рашистів поблизу Військового містечка. Вдень жителі чули вибух, але окупанти встигли "заспокоїти" пропагандою про знищення ракети, яка начебто була збита раніше. І от тепер знову… Жителі Бердянська повідомляють про гучний вибух в тому ж районі".
Деталі: Місцевий Telegram-канал опублікував відео із задимленням з ймовірного місця вибуху.
Передісторія:
- В окупованому Бердянську вдень 12 серпня пролунав вибух в районі морського порту.
- Російські загарбники через Маріуполь у напрямку Бердянська спрямували принаймні дві великі колони з військовою технікою та живою силою.