В оккупированном Бердянске второй раз за день прогремели взрывы – Федоров

В оккупированном Бердянске сообщают о громких взрывах вблизи военного городка второй раз за день.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Что-то неладное творится у рашистов вблизи Военного городка. Днем жители слышали взрыв, но оккупанты успели "успокоить" пропагандой об уничтожении ракеты, которая якобы была сбита ранее. И вот теперь снова... Жители Бердянска сообщают о громком взрыве в том же районе".

Детали: Местный Telegram-канал опубликовал видео с задымлением с вероятного места взрыва.

Предыстория: