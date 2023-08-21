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В оккупированном Бердянске второй раз за день прогремели взрывы – Федоров

"Украинская правда"Понедельник, 21 августа 2023, 18:21
В оккупированном Бердянске второй раз за день прогремели взрывы – Федоров
Скриншот. Видео - Telegram-канал Бердянск в оккупации

В оккупированном Бердянске сообщают о громких взрывах вблизи военного городка второй раз за день.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Что-то неладное творится у рашистов вблизи Военного городка. Днем жители слышали взрыв, но оккупанты успели "успокоить" пропагандой об уничтожении ракеты, которая якобы была сбита ранее. И вот теперь снова... Жители Бердянска сообщают о громком взрыве в том же районе".

Детали: Местный Telegram-канал опубликовал видео с задымлением с вероятного места взрыва. 

Предыстория:

  • В оккупированном Бердянске днем 12 августа прогремел взрыв в районе морского порта.
    Российские захватчики через Мариуполь в направлении Бердянска направили по крайней мере две большие колонны с военной техникой и живой силой.

Темы: Запорожская областьоккупациявзрыввойна
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