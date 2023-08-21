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Удар по "Шайковці": ГУР підтвердило пошкодження щонайменше одного літака

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 серпня 2023, 18:46
Удар по Шайковці: ГУР підтвердило пошкодження щонайменше одного літака
Аеродром Шайковка, ілюстративне Фото: twitter.com/Aviation_Intel

На аеродромі "Шайковка" в Калузькій області Росії внаслідок атаки дрона пошкоджений щонайменше один літак, це завдання виконали  в координації з ГУР МО.

Джерело: представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в коментарі Ліга.Новини

Пряма мова: "Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень.

… Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені задачі. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне, в тому числі й на території держави агресора".

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Передісторія: 

  • Ввечері російські Telegram-канали повідомили про нібито спробу атаки дроном ЗСУ аеродрому у Калузькій області вранці.
  • Там, як стверджують Telegram-канали, ушкоджень зазнав літак, який не використовується.
  • Губернатор регіону стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.

Довідково: За даними з відкритих джерел, аеродром "Шайковка" використовується, зокрема, для базування літаків дальньої авіації Ту. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомляв, що з "Шайковки" 15 серпня росіяни випустили чотири крилаті ракети Х-22 по Україні.

Теми: розвідкааеродромРосіябезпілотники
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