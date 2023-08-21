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Дрон-камікадзе впав на військовий аеродром у РФ: пошкоджено літак – росЗМІ

Євген КізіловПонеділок, 21 серпня 2023, 17:19
Дрон-камікадзе впав на військовий аеродром у РФ: пошкоджено літак – росЗМІ
аеродром "Шайковка", фото: росзмі

Уранці 21 серпня дрон-камікадзе впав на території аеродрому "Шайковка" в Кіровському районі Калузької області РФ. За попередньою інформацією, пошкоджено літак.

Джерело: губернатор регіону Владислав Шапша в Telegram, телеграм-канал "База"

Деталі: Згідно з повідомленнями, безпілотник впав на території аеродрому в Кіровському районі Калузької області. Назву не повідомляють, проте відомо, що в цьому районі є тільки один аеродром - це "Шайковка".

Як пише "База", за попередньою інформацією, унаслідок падіння зазнав ушкоджень літак, що перебуває на аеродромі та "не використовується".

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Губернатор Шапша стверджує, що на території Кіровського району було відбито атаку БПЛА і що постраждалих та інших руйнувань інфраструктури нібито немає.

Нагадаємо: Внаслідок атаки безпілотників на аеродром у Новгородській області Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник Збройних сил РФ.

Що передувало: У червні 2022 року російські бомбардувальники Ту-22М3, які злетіли з аеродрому "Шайковка", запустили ракети по ТЦ "Амстор" у Кременчуку.

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Теми: безпілотникиРосіяавіавійна
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