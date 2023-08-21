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Удар по "Шайковке": ГУР подтвердило повреждение по меньшей мере одного самолета

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 21 августа 2023, 18:46
Удар по Шайковке: ГУР подтвердило повреждение по меньшей мере одного самолета
Аэродром Шайковка, иллюстративное Фото: twitter.com/Aviation_Intel

На аэродроме "Шайковка" в Калужской области России в результате атаки дрона поврежден по меньшей мере один самолет, эту задачу выполнили в координации с ГУР МО.

Источник: представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии Лига.Новости

Прямая речь: "По меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений.

... Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно обратно. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, собственно, в том числе и на территории государства агрессора".

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Предыстория: 

  • Вечером российские Telegram-каналы сообщили о якобы попытке атаки дроном ВСУ аэродрома в Калужской области утром.
  • Там, как утверждают Telegram-каналы, повреждения получил самолет, который не используется.
  • Губернатор региона утверждает, что на территории Кировского района была отражена атака БПЛА и что пострадавших и других разрушений инфраструктуры якобы нет.

Справочно: По данным из открытых источников, аэродром "Шайковка" используется, в частности, для базирования самолетов дальней авиации Ту. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал, что с "Шайковки" 15 августа россияне выпустили четыре крылатые ракеты Х-22 по Украине.

Темы: разведкааэродромРосcиябеспилотники
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