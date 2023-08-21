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Вже втретє за день Бєлгородську область атакують дрони

"Українська правда"Понеділок, 21 серпня 2023, 20:01
Вже втретє за день Бєлгородську область атакують дрони
ФОТО: СКРИНШОТ

У понеділок 21 серпня відбулося три атаки безпілотників на Бєлгородську область Росії.

Джерело: Російська служба BBC в Telegram

Деталі: Атаки відбулися у Бєлгородському районі та Шебекинському міському окрузі.

Як стверджує місцева влада, два БПЛА літакового типу нібито знищила протиповітряна оборона. Також кажуть, що постраждалих немає.

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Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що в Бєлгородському районі є незначні пошкодження фасадів і вікон у трьох приватних будинках у селі Микільське, також постраждали два автомобілі.

У Шебекинському міському окрузі напад, за даними Гладкова, стався в районі села Безлюдівка.

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • У неділю, 20 серпня, російська влада відзвітувала, що система ППО нібито збила "12 повітряних цілей" над Бєлгородом і околицями міста. Росіяни не повідомили ні про наслідки, ні про руйнування.

Теми: безпілотникиРосіяобстрілвійна
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