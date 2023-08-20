Росіяни запевняють, що біля Бєлгорода збили "12 повітряних цілей"
Неділя, 20 серпня 2023, 15:50
Російська система ППО нібито збила "12 повітряних цілей" над Бєлгородом і околицями міста, заявляє російська влада.
Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков
Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста".
Деталі: Росіяни не повідомили ні про наслідки, ні про руйнування.
Вони також не надали фото або відео цих "повітряних цілей".
Нагадаємо: Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні.