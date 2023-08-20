Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни запевняють, що біля Бєлгорода збили "12 повітряних цілей"

Роман ПетренкоНеділя, 20 серпня 2023, 15:50
Росіяни запевняють, що біля Бєлгорода збили 12 повітряних цілей
ілюстративне фото: коммерсантъ

Російська система ППО нібито збила "12 повітряних цілей" над Бєлгородом і околицями міста, заявляє російська влада.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста".

Деталі: Росіяни не повідомили ні про наслідки, ні про руйнування.

Реклама:

Вони також не надали фото або відео цих "повітряних цілей".

Нагадаємо: Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні.

Теми: Росіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
Росія
Російська станція "Луна-25" розбилася об Місяць через тиждень після зльоту
Як путінізм зомбує українську молодь на окупованих територіях 
У Бурятії на тиждень зупинили поїзди через прорив дамби
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: