Росіяни запевняють, що біля Бєлгорода збили "12 повітряних цілей"

Російська система ППО нібито збила "12 повітряних цілей" над Бєлгородом і околицями міста, заявляє російська влада.

Джерело: губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков

Пряма мова Гладкова: "Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста".

Деталі: Росіяни не повідомили ні про наслідки, ні про руйнування.

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Вони також не надали фото або відео цих "повітряних цілей".

Нагадаємо: Розвідувальна спільнота Міністерства оборони Великої Британії заявила, що останніми місяцями почастішали атаки дронів та ракет по території Росії, які є стратегічно важливими для України на війні.