Уже третий раз за день Белгородскую область атакуют дроны

В понедельник 21 августа произошло три атаки беспилотников на Белгородскую область России.

Источник: Русская служба BBC в Telegram

Детали: Атаки произошли в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Как утверждают местные власти, два БПЛА самолетного типа якобы уничтожила противовоздушная оборона. Также говорят, что пострадавших нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе есть незначительные повреждения фасадов и окон в трех частных домах в селе Никольское, также пострадали два автомобиля.

В Шебекинском городском округе нападение, по данным Гладкова, произошло в районе села Безлюдовка.

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