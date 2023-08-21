Уже третий раз за день Белгородскую область атакуют дроны
Понедельник, 21 августа 2023, 20:01
В понедельник 21 августа произошло три атаки беспилотников на Белгородскую область России.
Источник: Русская служба BBC в Telegram
Детали: Атаки произошли в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.
Как утверждают местные власти, два БПЛА самолетного типа якобы уничтожила противовоздушная оборона. Также говорят, что пострадавших нет.
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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе есть незначительные повреждения фасадов и окон в трех частных домах в селе Никольское, также пострадали два автомобиля.
В Шебекинском городском округе нападение, по данным Гладкова, произошло в районе села Безлюдовка.
Предыстория:
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- В воскресенье, 20 августа, российские власти отчитались, что система ПВО якобы сбила "12 воздушных целей" над Белгородом и окрестностями города. Россияне не сообщили ни о последствиях, ни о разрушениях.