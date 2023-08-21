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З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей

Тетяна ЛозовенкоПонеділок, 21 серпня 2023, 22:13
З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей
ЕВАКУАЦІЯ НАСЕЛЕННЯ. ФОТО ІЛЮСТРАТИВНЕ З TELEGRAM ДСНС

З Куп’янського району Харківщини евакуювали майже 600 людей, серед яких 153 дітей.

Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram

Пряма мова: "У Куп‘янському районі триває обов’язково евакуація. Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на зараз. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей". 

Деталі: Клименко запевнив, що поліція та ДСНС залишаються із місцевими жителями. Рятувальників та поліцейських нагородили за службу.

Передісторія: 

  • Влада розпочинає обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.

Теми: МВСХарківська областьевакуація
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