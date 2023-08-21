З Куп’янського району евакуювали понад пів тисячі людей
Понеділок, 21 серпня 2023, 22:13
З Куп’янського району Харківщини евакуювали майже 600 людей, серед яких 153 дітей.
Джерело: міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в Telegram
Пряма мова: "У Куп‘янському районі триває обов’язково евакуація. Ми прагнемо, щоб люди були в безпеці. Максимально можливій на зараз. Силами поліції, місцевої влади та волонтерів вже евакуйовано майже 600 осіб, серед яких 153 дітей".
Деталі: Клименко запевнив, що поліція та ДСНС залишаються із місцевими жителями. Рятувальників та поліцейських нагородили за службу.
Реклама:
Передісторія:
- Влада розпочинає обов’язкову евакуацію з 37 населених пунктів Куп'янського району Харківської області у зв’язку з посиленням російських обстрілів.