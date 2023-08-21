Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек

Из Купянского района Харьковщины эвакуировали почти 600 человек, среди которых 153 детей.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "В Купянском районе продолжается обязательно эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на данный момент. Силами полиции, местной власти и волонтеров уже эвакуированы почти 600 человек, среди которых 153 детей".

Детали: Клименко заверил, что полиция и ГСЧС остаются с местными жителями. Спасателей и полицейских наградили за службу.

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