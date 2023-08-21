Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек
Понедельник, 21 августа 2023, 22:13
Из Купянского района Харьковщины эвакуировали почти 600 человек, среди которых 153 детей.
Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram
Прямая речь: "В Купянском районе продолжается обязательно эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на данный момент. Силами полиции, местной власти и волонтеров уже эвакуированы почти 600 человек, среди которых 153 детей".
Детали: Клименко заверил, что полиция и ГСЧС остаются с местными жителями. Спасателей и полицейских наградили за службу.
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Что предшествовало:
- Власти начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.