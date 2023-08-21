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Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек

Татьяна ЛозовенкоПонедельник, 21 августа 2023, 22:13
Из Купянского района эвакуировали более полутысячи человек
ЭВАКУАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ИЗ TELEGRAM ГСНС

Из Купянского района Харьковщины эвакуировали почти 600 человек, среди которых 153 детей.

Источник: министр внутренних дел Игорь Клименко в Telegram

Прямая речь: "В Купянском районе продолжается обязательно эвакуация. Мы стремимся, чтобы люди были в безопасности. Максимально возможной на данный момент. Силами полиции, местной власти и волонтеров уже эвакуированы почти 600 человек, среди которых 153 детей". 

Детали: Клименко заверил, что полиция и ГСЧС остаются с местными жителями. Спасателей и полицейских наградили за службу.

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Что предшествовало:

  • Власти начинают обязательную эвакуацию из 37 населенных пунктов Купянского района Харьковской области в связи с усилением российских обстрелов.

Темы: МВДХарьковская областьэвакуация
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