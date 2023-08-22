Міноборони РФ заявило про знищення 2 безпілотників над Чорним морем

Міністерство оборони Росії стверджує, що ввечері 21 серпня нібито було виявлено і подавлено над Чорним морем 2 безпілотники літакового типу.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати було виявлено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Втративши керування БпЛА зазнали аварії над акваторією Чорного моря за 40 км на північний захід від півострова Крим".

Нагадаємо: Зранку 21 серпня Міноборони РФ заявило, що нібито знищило 2 українських безпілотники у Підмосков'ї.