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Міноборони РФ заявило про знищення 2 безпілотників над Чорним морем

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 00:24
Міноборони РФ заявило про знищення 2 безпілотників над Чорним морем
УКРАЇНСЬКИЙ ДРОН-КАМІКАДЗЕ «ГРІМ», ФОТО АРМІЯІНФОРМ

Міністерство оборони Росії стверджує, що ввечері 21 серпня нібито було виявлено і подавлено над Чорним морем 2 безпілотники літакового типу.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram

Дослівно: "Черговими силами ППО два українські безпілотні літальні апарати було виявлено та подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

Втративши керування БпЛА зазнали аварії над акваторією Чорного моря за 40 км на північний захід від півострова Крим".

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Нагадаємо: Зранку 21 серпня Міноборони РФ заявило, що нібито знищило 2 українських безпілотники у Підмосков'ї. 

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Теми: безпілотникиЧорне море
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