Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 беспилотников над Черным морем

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 00:24
Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 беспилотников над Черным морем
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Министерство обороны России утверждает, что вечером 21 августа якобы были обнаружены и подавлены над Черным морем 2 беспилотника самолетного типа.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Потеряв управление БпЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км к северо-западу от полуострова Крым".

Реклама:

Напомним: Утром 21 августа Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило 2 украинских беспилотника в Подмосковье.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: беспилотникиЧерное море
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
беспилотники
"Шахед" попал в гражданский объект на Черниговщине – ОВА
"На глаза партизанам": сбор на дроны и тепловизоры для ССО – розыгрыш эксклюзивных футболок
Уже третий раз за день Белгородскую область атакуют дроны
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: