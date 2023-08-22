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Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 беспилотников над Черным морем

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 00:24
Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 беспилотников над Черным морем
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Министерство обороны России утверждает, что вечером 21 августа якобы были обнаружены и подавлены над Черным морем 2 беспилотника самолетного типа.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно: "Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

Потеряв управление БпЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км к северо-западу от полуострова Крым".

Напомним: Утром 21 августа Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило 2 украинских беспилотника в Подмосковье.

Темы: беспилотникиЧерное море
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