Минобороны РФ заявило об уничтожении 2 беспилотников над Черным морем
Вторник, 22 августа 2023, 00:24
Министерство обороны России утверждает, что вечером 21 августа якобы были обнаружены и подавлены над Черным морем 2 беспилотника самолетного типа.
Источник: Минобороны РФ в Telegram
Дословно: "Дежурными силами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата были обнаружены и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.
Потеряв управление БпЛА потерпели крушение над акваторией Черного моря в 40 км к северо-западу от полуострова Крым".
Напомним: Утром 21 августа Минобороны РФ заявило, что якобы уничтожило 2 украинских беспилотника в Подмосковье.