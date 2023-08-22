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Міноборони РФ заявило про збиття 4 дронів: по 2 – під Москвою і на Брянщині

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 04:11
Міноборони РФ заявило про збиття 4 дронів: по 2 – під Москвою і на Брянщині
Руйнування у Красногорську Московської області. Фото з Telegram "Astra"

Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі 22 серпня під Москвою силами ППО нібито було знищено 2 безпілотники, а ще 2 дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито подавили у Брянській області.

Джерело: Міноборони РФ у Telegram, мер Москви Сергій Собянін у Telegram

Дослівно: "Два БПЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ, зазнали аварії над територією Брянської області. 

Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області".

Деталі: У російському Міноборони також заявили, що внаслідок атак безпілотників немає постраждалих.

Про збиття 2 безпілотників під Москвою також повідомив очільник російської столиці.

Собянін стверджує, що один дрон було збито у районі міста Красногорськ, а другий – у районі населеного пункту Часци Одинцовського району.

Російські Telegram-канали повідомляють, що вибухи було чути у московському районі Строгіно і місті Красногорськ Московської області.

Теми: Росіябезпілотники
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