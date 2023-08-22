Міноборони РФ заявило про збиття 4 дронів: по 2 – під Москвою і на Брянщині
Міністерство оборони Росії стверджує, що вночі 22 серпня під Москвою силами ППО нібито було знищено 2 безпілотники, а ще 2 дрони засоби радіоелектронної боротьби нібито подавили у Брянській області.
Джерело: Міноборони РФ у Telegram, мер Москви Сергій Собянін у Telegram
Дослівно: "Два БПЛА виявлено засобами ППО і подавлено комплексами РЕБ, зазнали аварії над територією Брянської області.
Два БПЛА виявлено та знищено засобами ППО над територією Московської області".
Деталі: У російському Міноборони також заявили, що внаслідок атак безпілотників немає постраждалих.
Про збиття 2 безпілотників під Москвою також повідомив очільник російської столиці.
Собянін стверджує, що один дрон було збито у районі міста Красногорськ, а другий – у районі населеного пункту Часци Одинцовського району.
Російські Telegram-канали повідомляють, що вибухи було чути у московському районі Строгіно і місті Красногорськ Московської області.