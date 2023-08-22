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Минобороны РФ заявило о сбитии 4 дронов: по 2 – под Москвой и на Брянщине

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 04:11
Минобороны РФ заявило о сбитии 4 дронов: по 2 – под Москвой и на Брянщине
Разрушения в Красногорске Московской области. Фото из Telegram "Astra"

Министерство обороны России утверждает, что ночью 22 августа под Москвой силами ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, а еще 2 дрона средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили в Брянской области.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram

Дословно: "Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области. 

Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области".

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Детали: В российском Минобороны также заявили, что в результате атак беспилотников нет пострадавших.

О сбивании 2 беспилотников под Москвой также сообщил глава российской столицы.

Собянин утверждает, что один дрон был сбит в районе города Красногорск, а второй – в районе населенного пункта Часцы Одинцовского района.

ВИДЕО ДНЯ

Российские Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в московском районе Строгино и городе Красногорск Московской области.

Темы: Росcиябеспилотники
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