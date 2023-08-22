Минобороны РФ заявило о сбитии 4 дронов: по 2 – под Москвой и на Брянщине
Министерство обороны России утверждает, что ночью 22 августа под Москвой силами ПВО якобы было уничтожено 2 беспилотника, а еще 2 дрона средства радиоэлектронной борьбы якобы подавили в Брянской области.
Источник: Минобороны РФ в Telegram, мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram
Дословно: "Два БПЛА обнаружены средствами ПВО и подавлены комплексами РЭБ, потерпели крушение над территорией Брянской области.
Два БПЛА обнаружены и уничтожены средствами ПВО над территорией Московской области".
Детали: В российском Минобороны также заявили, что в результате атак беспилотников нет пострадавших.
О сбивании 2 беспилотников под Москвой также сообщил глава российской столицы.
Собянин утверждает, что один дрон был сбит в районе города Красногорск, а второй – в районе населенного пункта Часцы Одинцовского района.
Российские Telegram-каналы сообщают, что взрывы были слышны в московском районе Строгино и городе Красногорск Московской области.