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Українські сили досягли тактичних успіхів у Роботиному – ISW

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 05:44
Українські сили досягли тактичних успіхів у Роботиному – ISW
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Українські війська досягли 20-21 серпня тактично значущих успіхів у Роботиному на заході Запорізької області, йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Джерело: ISW

Деталі: Геолокаційні кадри, опубліковані 20 і 21 серпня, вказують на те, що українські сили досягли центральної частини Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і прорвали деякі російські оборонні укріплення на південь від Малої Токмачки (9 км на південний схід від Оріхова).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили досягли успіху в напрямку на південний схід від Роботиного і на південь від Малої Токмачки, а російські сили безуспішно контратакували на схід від Роботиного. Маляр і російські джерела заявили, що в Роботиному тривають бої.

Один із прокремлівський "воєнкорів" стверджував, що українські війська захопили деякі позиції на частині російської передової лінії оборони після посилення атак на лінії Роботине-Вербове (21 км на південний схід від Оріхова). А деякі російські джерела повідомили, що російські війська відступили з деяких позицій поблизу Вербового в рамках еластичної оборони, ймовірно, у відповідь на український наступ на південь від Малої Токмачки, йдеться у звіті інституту.

Раніше ISW вже оцінював, що українські атаки на Роботине є тактично важливими, оскільки український наступ в цьому районі може дозволити українським військам почати діяти в обхід найщільніших російських мінних полів.

"Просування українських військ через поля в цьому районі, ймовірно, підтверджує цю оцінку. Наполегливе просування українських військ в районі Роботиного також, ймовірно, має на меті послабити російські сили, які доклали значних зусиль, ресурсів і особового складу для утримання позицій навколо Роботиного", – наголосили в інституті.

Теми: Запорізька областьконтрнаступ
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