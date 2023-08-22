Украинские силы достигли тактических успехов в Роботино – ISW

Украинские войска достигли 20-21 августа тактически значимых успехов в Роботино на западе Запорожской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, указывают на то, что украинские силы достигли центральной части Роботино (10 км к югу от Орехова) и прорвали некоторые российские оборонительные укрепления к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы достигли успеха в направлении на юго-восток от Роботино и на юг от Малой Токмачки, а российские силы безуспешно контратаковали к востоку от Роботино. Маляр и российские источники заявили, что в Работино продолжаются бои.

Один из прокремлевских "военкоров" утверждал, что украинские войска захватили некоторые позиции на части российской передовой линии обороны после усиления атак на линии Роботино-Вербово (21 км к юго-востоку от Орехова). А некоторые российские источники сообщили, что российские войска отступили с некоторых позиций вблизи Вербового в рамках эластичной обороны, вероятно, в ответ на украинское наступление к югу от Малой Токмачки, говорится в отчете института.

Ранее ISW уже оценивал, что украинские атаки на Роботино являются тактически важными, поскольку украинское наступление в этом районе может позволить украинским войскам начать действовать в обход самых плотных российских минных полей.

"Продвижение украинских войск через поля в этом районе, вероятно, подтверждает эту оценку. Настойчивое продвижение украинских войск в районе Роботино также, вероятно, имеет целью ослабить российские силы, которые приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для удержания позиций вокруг Роботино", – подчеркнули в институте.