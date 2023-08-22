Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Украинские силы достигли тактических успехов в Роботино – ISW

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 05:44
Украинские силы достигли тактических успехов в Роботино – ISW
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP

Украинские войска достигли 20-21 августа тактически значимых успехов в Роботино на западе Запорожской области, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

Источник: ISW

Детали: Геолокационные кадры, опубликованные 20 и 21 августа, указывают на то, что украинские силы достигли центральной части Роботино (10 км к югу от Орехова) и прорвали некоторые российские оборонительные укрепления к югу от Малой Токмачки (9 км к юго-востоку от Орехова).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы достигли успеха в направлении на юго-восток от Роботино и на юг от Малой Токмачки, а российские силы безуспешно контратаковали к востоку от Роботино. Маляр и российские источники заявили, что в Работино продолжаются бои.

Реклама:

Один из прокремлевских "военкоров" утверждал, что украинские войска захватили некоторые позиции на части российской передовой линии обороны после усиления атак на линии Роботино-Вербово (21 км к юго-востоку от Орехова). А некоторые российские источники сообщили, что российские войска отступили с некоторых позиций вблизи Вербового в рамках эластичной обороны, вероятно, в ответ на украинское наступление к югу от Малой Токмачки, говорится в отчете института.

Ранее ISW уже оценивал, что украинские атаки на Роботино являются тактически важными, поскольку украинское наступление в этом районе может позволить украинским войскам начать действовать в обход самых плотных российских минных полей.

"Продвижение украинских войск через поля в этом районе, вероятно, подтверждает эту оценку. Настойчивое продвижение украинских войск в районе Роботино также, вероятно, имеет целью ослабить российские силы, которые приложили значительные усилия, ресурсы и личный состав для удержания позиций вокруг Роботино", – подчеркнули в институте.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Запорожская областьконтрнаступление
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский

фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых

НБУ смягчил валютные ограничения по продаже безналичной валюты населению

МИД: Жаль, что Папа Римский распространяет великодержавные идеи РФ

Резников: Куртки были зимние, ниже 80-ти долларов цену никто не предлагал

Людей из аэропорта Варшавы эвакуировали из-за мужчины, который ехал из Украины с гранатой

Все новости...
Запорожская область
В оккупированном Бердянске второй раз за день прогремели взрывы – Федоров
Враг активизировал тактическую авиацию на юго-востоке Украины
Россияне атаковали из БПЛА и артиллерии Запорожскую область, ранили гражданского
Последние новости
04:40
Из-за нехватки пехоты Россия не сможет возобновить масштабные наступательные операции – ISW
03:50
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
02:52
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
01:58
Из Купянского района эвакуированы более 300 детей – Синегубов
01:34
Консул РФ покинул пост после заявлений о спаде изучения русского языка в Казахстане
00:56
Скандал в Баварии: вице-премьер признался, что раздавал антисемитские листовки в детстве
00:24
дополненоМинобороны РФ вновь заявило о сбитии БпЛА над Белгородской областью
00:10
На Таврическом направлении защитники за сутки убили и ранили почти 300 оккупантов – Тарнавский
23:51
Задержанный в Финляндии неонацист Петровский просится в Россию
23:34
фотоВ Румынии автобус с украинцами попал в ДТП: 12 раненых
Все новости...
Реклама: