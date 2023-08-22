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США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські партнери не встигатимуть – Пентагон

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 07:25
США готові навчати українських пілотів на F-16, якщо європейські партнери не встигатимуть – Пентагон
ЛІТАК F-16. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З ВІКІПЕДІЇ

США готові приєднатися до підготовки українських пілотів для винищувачів F-16, якщо європейські союзники не встигатимуть з проведенням навчання.

Джерело: брифінг заступниці речника Пентагону Сабріни Сінгх

Пряма мова: "Ми відкриті до навчання пілотів, якщо тренувальні програми у Європі будуть заповнені. Така (наша – ред.) умова. Данія й Нідерланди очолюють підготовку. Якщо вони не матимуть можливості навчати стількох пілотів, скільки захоче відправити Україна, тоді ми допоможемо з тренуванням у США".

Деталі: Сінгх зазначила, що Україна самостійно ухвалить рішення, скільки пілотів пройдуть навчання.

"Вони досі підраховують, скільки мають пілотів, готових пройти навчання", – сказала представниця Пентагону.

Сінгх додала, що українським пілотам також потрібно буде пройти програму англійської мови, що займе певний час.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Нідерландах, повідомив, що 42 винищувачі F-16 "будуть в українському небі".

Теми: СШАУкраїна
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