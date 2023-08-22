Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские партнеры не будут успевать – Пентагон

"Украинская правда"Вторник, 22 августа 2023, 07:25
США готовы обучать украинских пилотов на F-16, если европейские партнеры не будут успевать – Пентагон
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

США готовы присоединиться к подготовке украинских пилотов для истребителей F-16, если европейские союзники не будут успевать с проведением учебы.

Источник: брифинг заместителя представителя Пентагона Сабрины Сингх

Прямая речь: "Мы открыты для обучения пилотов, если тренировочные программы в Европе будут заполнены. Такое (наше – ред.) условие. Дания и Нидерланды возглавляют подготовку. Если у них не будет возможности учить столько пилотов, сколько захочет отправить Украина, тогда мы поможем с тренировкой в США".

Детали: Сингх отметила, что Украина самостоятельно примет решение, сколько пилотов пройдут обучение.

"Они до сих пор подсчитывают, сколько имеют пилотов, готовых пройти обучение", – сказала представительница Пентагона.

Сингх добавила, что украинским пилотам также предстоит пройти программу английского языка, которая займет некоторое время.

Напомним: Президент Владимир Зеленский, находясь в Нидерландах, сообщил, что 42 истребителя F-16 "будут в украинском небе".

Темы: СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
США
США продадут Польше вертолеты Apache и ракеты на $12 млрд
Трамп согласился на залог в $200 тысяч по делу о вмешательстве в выборы – СМИ
США призвали своих граждан выехать из Беларуси
Последние новости
07:34
Защитники "отминусовали" еще 750 оккупантов и 16 вражеских танков
07:04
Ночью ПВО сбила 5 из 10 российских "Шахедов" – сводка
06:18
Россию ночью атаковали 32 украинских БпЛА – Минобороны РФ
05:56
Россияне создали базу "нелояльных жителей" на ВОТ – сопротивление
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
Все новости...
Реклама: