Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Захисники мають успіх біля Роботиного, закріплюються на рубежах – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 22 серпня 2023, 09:34
Захисники мають успіх біля Роботиного, закріплюються на рубежах – Генштаб
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP 22 серпня

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що військові мали успіх у напрямку Роботиного Запорізької області на південному фронті.

Джерело: ГенштабMilitary Media Center

Пряма мова: "У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: Ковальов зазначив, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

За його словами, українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої.

Нагадаємо: 

Теми: ГенштабвійнаЗапорізька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
Генштаб
Захисники за добу знищили 31 артистему ворога та 27 ББМ
За минулу добу відбулось близько 30 зіткнень з окупантами – Генштаб
Ворог наступає в районі трьох населених пунктів – Генштаб
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: