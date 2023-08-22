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Захисники мають успіх біля Роботиного, закріплюються на рубежах – Генштаб

Альона Мазуренко Вівторок, 22 серпня 2023, 09:34
Захисники мають успіх біля Роботиного, закріплюються на рубежах – Генштаб
СКРИНШОТ DEEPSTATEMAP 22 серпня

Речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що військові мали успіх у напрямку Роботиного Запорізької області на південному фронті.

Джерело: ГенштабMilitary Media Center

Пряма мова: "У напрямку Роботиного мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах".

Деталі: Ковальов зазначив, що Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському напрямку.

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За його словами, українські військові завдають ураження артилерією по цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Авдіївки, Мар’їнки, Новомихайлівки Донецької області. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, активно застосовує резерви.

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Також Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ на Куп’янському, Лиманському та Бахмутському напрямках.

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кліщіївки Донецької області. Тут тривають важкі бої.

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Теми: ГенштабвійнаЗапорізька область
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