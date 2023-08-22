Защитники имеют успех возле Роботино, закрепляются на рубежах – Генштаб

Представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил, что военные имели успех в направлении Роботино Запорожской области на южном фронте.

Источник: Генштаб, Military Media Center

Прямая речь: "В направлении Роботино имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах".

Детали: Ковалев отметил, что Силы обороны Украины продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

По его словам, украинские военные наносят поражение артиллерией по целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районах Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, осуществляет перемещение подразделений и войск, активно применяет резервы.

Также Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях.

Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Клещеевки Донецкой области. Здесь продолжаются тяжелые бои.

Напомним: