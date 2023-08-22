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Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє

Ірина БалачукВівторок, 22 серпня 2023, 11:03
Зеленський зустрівся з Вучичем: говорили про майбутнє
Зеленський і Вучич. Фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем 22 серпня в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова українського президента: "Відкрита, чесна, продуктивна розмова з президентом Сербії Вучичем. Хороша розмова. Про повагу до Статуту ООН і непорушності кордонів".

Деталі: Також сторони говорили про майбутнє двох народів "у спільному європейському домі", про розвиток відносин, який "спільним інтересом" обох країн.

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Що було раніше: 21 серпня президент Сербії Александар Вучич повідомив, що 22 серпня зустрінеться із Володимиром Зеленським в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

Передісторія:

  • До цього єдиний раз, коли президенти Сербії та України зустрічались разом, був 1 червня – тоді Зеленський та Вучич недовго говорили віч-на-віч на полях саміту Європейської політичної спільноти в Кишиневі.
  • 10 серпня Вучич заявив: "Якщо Україна визнає незалежність Косова, то втратить усе в один день".
  • 21 серпня президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан. Повідомлялося, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.
  • Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.

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Теми: СербіяЗеленський
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