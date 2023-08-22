Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем

Зеленский и Вучич. Фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 22 августа в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь украинского президента: "Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ".

Детали: Также стороны говорили о будущем двух народов "в общем европейском доме", о развитии отношений, которое является "общим интересом" обеих стран.

Что было раньше: 21 августа президент Сербии Александар Вучич сообщил, что 22 августа встретится с Владимиром Зеленским в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Предыстория: