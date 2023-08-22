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Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем

Ирина БалачукВторник, 22 августа 2023, 11:03
Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем
Зеленский и Вучич. Фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 22 августа в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь украинского президента: "Открытый, честный, продуктивный разговор с президентом Сербии Вучичем. Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ".

Детали: Также стороны говорили о будущем двух народов "в общем европейском доме", о развитии отношений, которое является "общим интересом" обеих стран.

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Что было раньше: 21 августа президент Сербии Александар Вучич сообщил, что 22 августа встретится с Владимиром Зеленским в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Предыстория: 

  • До этого единственный раз, когда президенты Сербии и Украины встречались вместе, был 1 июня – тогда Зеленский и Вучич недолго говорили с глазу на глаз на полях саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе.
  • 10 августа Вучич заявил: "Если Украина признает независимость Косово, то потеряет все в один день".
  • 21 августа президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам. Сообщалось, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
  • Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.

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Темы: СербияЗеленский
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