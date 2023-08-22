На Чернігівщині "Шахед" пошкодив міськраду, на Дніпропетровщині – підприємство

Російські війська вночі завдали ракетного удару по Кривому Рогу, Запоріжжя атакували ракетами й безпілотниками, також дрони пошкодили будівлю міськради у Семенівці Чернігівської області та приватне підприємство і ЛЕП у Синельниківському районі Дніпропетровської області.

Джерело: зведені дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на 09:00 вівторка 22 серпня

Деталі: Відомо щонайменше про трьох загиблих мирних українців за добу і 7 поранених.

Чернігівщина: за добу – 4 обстріли (39 вибухів). Ворог бив із мінометів по Семенівській громаді Новгород-Сіверського району. Загинув чоловік. Також стався обстріл із АГС Сновської громади Корюківського району.

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Вночі – влучання "Шахеда" по м.Семенівка, пошкоджено будівлю міської ради. Інші дані щодо наслідків уточнюються.

Сумщина: вночі та вранці росіяни здійснили 8 обстрілів по прикордонних територіях та населених пунктах області. Зафіксовано 24 вибухи. Обстрілів зазнали Есманська, Дружбівська, Великописарівська громади. Попередньо – без людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури.

21 серпня протягом дня росіяни здійснили 12 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 86 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Краснопільська, Есманська та Великописарівська громади. Без наслідків.

ВІДЕО ДНЯ

Дніпропетровщина: Синельниківський район вночі російська армія атакувала безпілотником. Поцілила по приватному підприємству. Сталася пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. На щастя, минулося без загиблих та поранених.

Ще один удар по району відбувся вранці. Пошкоджена лінія електропередач та інша цивільна інфраструктура. Інформація щодо наслідків уточнюється.

Вибух у Кривому Розі пролунав на світанку. Ворог завдав ракетного удару. Попередньо, постраждала одна людина. Чоловіку надали допомогу, лікуватиметься амбулаторно. Побите житло місцевих – 20 приватних будинків. Пошкоджена лінія електропередач.

У понеділок 21 серпня під ворожими обстрілами був Нікополь і Марганецька громада; російська армія цілила з важкої артилерії.

Запорізька область: за минулу добу ворог завдав 96 ударів по містах та селах області.

Вночі по околицях міста Запоріжжя було завдано два ракетні удари та атаковано трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило. Дані уточнюються.

83 артобстріли окупанти здійснили по території Залізничного, Левадного, Полтавки, Ольгівського, Преображенки, Затишшя, Лугівського, Кам'янського, Степового, Павлівки та інших прифронтових населених пунктах.

Три обстріли з РСЗВ прийшлися по Новодарівці й Лук'янівці, два авіаційні удари – по Новоданилівці, три БПЛА-атаки – по Новодарівці та Степногірську.

Внаслідок артилерійського обстрілу по Преображенці загинув 51-річний чоловік. Також поранення отримав 43-річний чоловік, його оперативно доставлено в лікувальну установу.

Надійшло 31 повідомлення про руйнування об'єктів інфраструктури, житлових будинків та іншого майна громадян.

Харківщина: цієї ночі ворог масовано обстрілював м. Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджені та зруйновані 4 житлові будинки. Зранку рятувальники деблокували з-під завалів одного з будинків його власницю – 56-річну жінку. Серйозних тілесних ушкоджень жінка не мала, госпіталізації не потребувала.

Вночі внаслідок обстрілу смт Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа.

На Слобожанському напрямку протягом доби противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Червона Зоря Богодухівського району, Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча Харківського району.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Кислівка, Берестове.

У с. Шестакове Чугуївського району в понеділок під час виконання робіт трактор підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Поранення зазнав та був госпіталізований 51-річний чоловік. Стан середньої тяжкості.

Луганщина: 21 серпня постраждали Білогорівка та територія Серебрянського лісництва. Артилерійський вогонь росіяни відкривали по районах поблизу Кармазинівки, Невського, Кремінної та Білогорівки. За добу противник здійснив 156 обстрілів (568 снаряд).

Донеччина: ворог здійснив 14 обстрілів за добу, під вогнем рашистів – 10 населених пунктів: Торецьк, Гірник, Авдіївка, Костянтинівка, с.Малинівка, с.Семенівка, с.Новоукраїнка, с.Кліщіївка, с.Подільське, с.Никифорівка.

За добу – одна людина загинула. Пошкоджено 8 приватних житлових будинків, господарча споруда, трансформаторна підстанція, гараж, газопровід.

Миколаївщина: 21 серпня ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 71 обстріл (356 снарядів), з них по м. Херсон – 2 артилерійських обстріли (11 снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області; територію дачного кооперативу у Херсонському районі; територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.

Окупанти атакували з безпілотника жителя Золотої Балки. У понеділок вдень росіяни скинули на 43-річного чоловіка вибухонебезпечний предмет. Внаслідок атаки він отримав множинні поранення, постраждалого шпиталізували.

Через обстріл Софіївки постраждали двоє місцевих жителів – 79-річна жінка та 60-річний чоловік. Потерпілим надали медичну допомогу.

Також рашисти атакували житловий будинок у Бериславі. У власній оселі поранення отримав 48-річний місцевий житель. Постраждалого доставили до лікарні, де йому надають необхідну медичну допомогу.

Всього за добу через російську агресію четверо людей дістали поранення.