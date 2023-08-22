На Черниговщине "Шахед" повредил горсовет, на Днепропетровщине – предприятие

Российские войска ночью нанесли ракетный удар по Кривому Рогу, Запорожье атаковали ракетами и беспилотниками, также дроны повредили здание горсовета в Семеновке Черниговской области и частное предприятие и ЛЭП в Синельниковском районе Днепропетровской области.

Источник: сведенные данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на 09:00 вторника 22 августа

Детали: Известно по меньшей мере о трех погибших мирных украинцах за сутки и 7 раненых.

Черниговская область: за сутки – 4 обстрела (39 взрывов). Враг бил из минометов по Семеновской общине Новгород-Северского района. Погиб мужчина. Также произошел обстрел из АГС Сновской общины Корюковского района.

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Ночью – попадание "Шахеда" по Семеновке, повреждено здание городского совета. Остальные данные о последствиях уточняются.

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 8 обстрелов по приграничным территориям и населенным пунктам области. Зафиксировано 24 взрыва. Обстрелам подверглись Эсманская, Дружбовская, Великописаревская общины. Предварительно – без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

21 августа в течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 86 взрывов. Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Эсманская и Великописаревская общины. Без последствий.

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Днепропетровская область: Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником. Попала по частному предприятию. Произошел пожар. Спасатели оперативно укротили огонь. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Еще один удар по району произошел утром. Повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура. Информация о последствиях уточняется.

Взрыв в Кривом Роге раздался на рассвете. Враг нанес ракетный удар. Предварительно пострадал один человек. Мужчине оказали помощь, лечиться амбулаторно. Повреждено жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач.

В понедельник 21 августа под вражескими обстрелами находились Никополь и Марганецкая община; российская армия била из тяжелой артиллерии.

Запорожская область: за минувшие сутки враг нанес 96 ударов по городам и селам области.

Ночью по окрестностям города Запорожье были нанесены два ракетных удара и совершена атака тремя БПЛА по открытой территории. Взрывной волной повреждены дома рядом. Специалисты устраняют последствия вражеского удара. Информация о пострадавших не поступала. Данные уточняются.

83 артобстрела оккупанты совершили по территории Железнодорожного, Левадного, Полтавки, Ольговского, Преображенки, Затишье, Луговского, Каменского, Степного, Павловки и других прифронтовых населенных пунктах.

Три обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке и Лукьяновке, два авиационных удара – по Новоданиловке, три БПЛА-атаки – по Новодаровке и Степногорску.

В результате артиллерийских обстрелов по Преображенке погиб 51-летний мужчина. Также ранение получил 43-летний мужчина, его оперативно доставили в лечебное учреждение.

Поступило 31 сообщение о разрушении объектов инфраструктуры, жилых домов и другого имущества граждан.

Харьковская область: этой ночью враг массированно обстреливал г. Волчанск Чугуевского района. Повреждены и разрушены 4 жилых дома. Утром спасатели деблокировали из-под завалов одного из домов его владелицу – 56-летнюю женщину. Серьезных телесных повреждений у женщины не было, в госпитализации не нуждалась.

Ночью в результате обстрела пгт Купянск-Узловой поврежден частный дом, произошел пожар.

На Слобожанском направлении в течение суток противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красная Заря Богодуховского района, Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелка Харьковского района.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенным пунктам Двуречная, Синковка, Кисловка, Берестово.

В с. Шестаково Чугуевского района в понедельник во время выполнения работ трактор подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Ранение получил и был госпитализирован 51-летний мужчина. Состояние средней тяжести.

Луганская область: 21 августа пострадали Белогоровка и территория Серебрянского лесничества. Артиллерийский огонь россияне открывали по районам близ Кармазиновки, Невского, Кременной и Белогоровки. За сутки противник совершил 156 обстрелов (568 снаряд).

Донецкая область: враг совершил 14 обстрелов за сутки, под огнем рашистов – 10 населенных пунктов: Торецк, Горняк, Авдеевка, Константиновка, с. Малиновка, с. Семеновка, с. Новоукраинка, с. Клищиевка, с.

За сутки – один человек погиб. Повреждены 8 частных жилых домов, хозяйственная постройка, трансформаторная подстанция, гараж, газопровод.

Николаевская область: 21 августа враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

Херсонская область: за сутки по области противник произвел 71 обстрел (356 снарядов), из них по г. Херсон – 2 артиллерийских обстрела (11 снарядов). Рашисты попали в районы 31 населенного пункта области; территорию дачного кооператива в Херсонском районе; территорию фермерского хозяйства и Национального парка в Бериславском районе.

Оккупанты атаковали с беспилотника жителя Золотой Балки. В понедельник днем россияне сбросили на 43-летнего мужчину взрывоопасный предмет. В результате атаки он получил множественные ранения, пострадавшего госпитализировали.

Из-за обстрела Софиевки пострадали двое местных жителей – 79-летняя женщина и 60-летний мужчина. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Также рашисты атаковали жилой дом в Бериславе. В собственном доме ранение получил 48-летний местный житель. Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Всего за сутки из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.