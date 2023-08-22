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Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру

Ірина БалачукВівторок, 22 серпня 2023, 12:28
Зеленський зустрівся з фон дер Ляєн: говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру
Президент Володимир Зеленський і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото з Telegram Зеленського

Президент Володимир Зеленський провів зустріч президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грецьких Афінах 22 серпня.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова українського президента: "Провів зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і висловив вдячність за її зусилля з нормалізації українського продовольчого експорту та транзиту. Важливо повністю відновити їх із 15 вересня".

Деталі: Він також додав, що очікує позитивної оцінки прогресу України у звіті в межах Пакету розширення в жовтні та подальшого рішення країн – членів ЄС щодо відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

Крім того, за словами Зеленського, сторони скоординували позиції щодо Формули миру на шляху до Глобального саміту миру.

Що було раніше: Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем 22 серпня в Афінах, де відбувається неформальний саміт країн Західних Балкан.

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Передісторія:

  • 21 серпня президент України прибув до Греції для участі в саміті щодо Балкан. Повідомлялося, що український лідер буде серед гостей неформальної вечері, запрошених грецьким прем'єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом.
  • Темами зустрічі будуть європейська інтеграція регіону, енергетична безпека на Балканах та в Південно-Східній Європі, а також санкції проти Росії, які не запровадила Сербія, та діалог останньої з Республікою Косово.

Теми: ЗеленськийЄСдипломатичні відносини
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