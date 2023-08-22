Зеленский встретился с фон дер Ляйен: говорили о зерне, Украине в ЕС и формуле мира
Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в греческих Афинах 22 августа.
Источник: Зеленский в Telegram
Прямая речь украинского президента: "Провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября".
Детали: Он также добавил, что ожидает положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшего решения стран − членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.
Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.
Что было раньше: Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 22 августа в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.
Предыстория:
- 21 августа президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам. Сообщалось, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
- Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.