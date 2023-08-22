Зеленский встретился с фон дер Ляйен: говорили о зерне, Украине в ЕС и формуле мира

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в греческих Афинах 22 августа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь украинского президента: "Провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября".

Детали: Он также добавил, что ожидает положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшего решения стран − членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.

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Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 22 августа в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

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