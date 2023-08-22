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Зеленский встретился с фон дер Ляйен: говорили о зерне, Украине в ЕС и формуле мира

Ирина БалачукВторник, 22 августа 2023, 12:28
Зеленский встретился с фон дер Ляйен: говорили о зерне, Украине в ЕС и формуле мира
Президент Владимир Зеленский и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото из Telegram Зеленского

Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в греческих Афинах 22 августа.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь украинского президента: "Провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и выразил благодарность за ее усилия по нормализации украинского продовольственного экспорта и транзита. Важно полностью восстановить их с 15 сентября".

Детали: Он также добавил, что ожидает положительной оценки прогресса Украины в отчете в рамках Пакета расширения в октябре и дальнейшего решения стран − членов ЕС об открытии до конца 2023 года переговоров о членстве Украины в ЕС.

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Кроме того, по словам Зеленского, стороны скоординировали позиции по Формуле мира на пути к Глобальному саммиту мира.

Что было раньше: Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом Сербии Александаром Вучичем 22 августа в Афинах, где проходит неформальный саммит стран Западных Балкан.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • 21 августа президент Украины прибыл в Грецию для участия в саммите по Балканам. Сообщалось, что украинский лидер будет среди гостей неформального ужина, приглашенных греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом.
  • Темами встречи будут европейская интеграция региона, энергетическая безопасность на Балканах и в Юго-Восточной Европе, а также санкции против России, которые не ввела Сербия, и диалог последней с Республикой Косово.

Темы: ЗеленскийЕСдипломатические отношения
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