Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 14:02
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Фото - Офіс Президента.

На зустрічі з Володимиром Зеленським в Афінах прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Джерело: Офіс Президента

Дослівно: "Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна".

Деталі: Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається. Він також поінформував співрозмовника про підготовку української енергосистеми та ППО до осінньо-зимового періоду.

Реклама:

Також президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським. Лідери обговорили ситуацію на полі бою. Президент звернув увагу на нарощування виробництва Росією ракет із використанням західних компонентів.

 
Зустріч Зеленського із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським
Фото - офіс президента

Дослівно: Володимир Зеленський подякував Димитару Ковачевському за оборонну підтримку, зокрема підготовку нового пакету допомоги. Сторони обговорили розвиток подальшої співпраці між державами у сфері оборони.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Володимир Зеленський провів зустріч президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грецьких Афінах 22 серпня. Говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру. 
  • Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем

Теми: президентХорватіяМакедоніязерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський

фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених

НБУ пом'якшив валютні обмеження щодо продажу безготівкової валюти населенню

МЗС: Прикро, що Папа Римський поширює великодержавні ідеї РФ

Резніков: Куртки були зимові, нижче 80-ти доларів ціну ніхто не пропонував

Людей з аеропорту Варшави евакуювали через чоловіка, який їхав з України з гранатою

Усі новини...
президент
Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції
Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Останні новини
04:40
Через брак піхоти Росія не зможе відновити масштабні наступальні операції – ISW
03:50
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
02:52
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
01:58
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
01:34
Консул РФ залишив пост після заяв про спад вивчення росмови у Казахстані
00:56
Скандал у Баварії: віцепрем’єр зізнався, що роздавав антисемітські листівки в дитинстві
00:24
доповненоМіноборони РФ знов заявило про збиття БпЛА над Бєлгородською областю
00:10
На Таврійському напрямку захисники за добу убили і поранили майже 300 окупантів – Тарнавський
23:51
Затриманий у Фінляндії неонацист Петровський проситься в Росію
23:34
фотоУ Румунії автобус з українцями потрапив у ДТП: 12 поранених
Усі новини...
Реклама: