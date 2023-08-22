Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна

"Українська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 14:02
Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
зустріч із Прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем. Фото - Офіс Президента.

На зустрічі з Володимиром Зеленським в Афінах прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.

Джерело: Офіс Президента

Дослівно: "Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна".

Деталі: Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається. Він також поінформував співрозмовника про підготовку української енергосистеми та ППО до осінньо-зимового періоду.

Також президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським. Лідери обговорили ситуацію на полі бою. Президент звернув увагу на нарощування виробництва Росією ракет із використанням західних компонентів.

 
Зустріч Зеленського із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським
Фото - офіс президента

Дослівно: Володимир Зеленський подякував Димитару Ковачевському за оборонну підтримку, зокрема підготовку нового пакету допомоги. Сторони обговорили розвиток подальшої співпраці між державами у сфері оборони.

Передісторія:

  • Президент Володимир Зеленський провів зустріч президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грецьких Афінах 22 серпня. Говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру. 
  • Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем

Теми: президентХорватіяМакедоніязерно
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський призначив нового представника у Раді

У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

фотоРосійські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові

ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Усі новини...
президент
Вучич підтвердив, що зустрінеться із Зеленським у Греції
Адвокати Трампа просять відкласти розгляд справи на півтора роки
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
Останні новини
10:48
Будь-якої миті могла померти: у Львові врятували жінку з 10-сантиметровою пухлиною наднирників
10:46
Реформи за мільярди: що Україна пообіцяла МВФ зробити у 2024 році
10:44
Зеленський призначив нового представника у Раді
10:31
США домовляються з Японією про ракети для ЗРК Patriot, щоб допомогти Україні – WP
10:21
Голова "Київміськбуду" звільнився
10:11
Українці хочуть швидкого покарання корупціонерів − КМІС
10:10
Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік зменшили до $37,3 мільярдів − Марченко
10:09
фотоЗ Волл-стріт на передову: історія парамедикині, яка покинула роботу у найбільшому банку США та пішла на фронт
09:50
У чат-боті зі ШІ Copilot від Microsoft можна буде створювати музику
09:37
фото У Словаччині тисячі людей вийшли на нові протести проти уряду Фіцо
Усі новини...
Реклама: