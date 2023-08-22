Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для українського зерна
На зустрічі з Володимиром Зеленським в Афінах прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович заявив, що Хорватія готова надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна.
Джерело: Офіс Президента
Дослівно: "Зеленський наголосив, що Україна готова й надалі залишатися гарантом глобальної продовольчої безпеки й зацікавлена в пошуку нових шляхів постачання продовольства на світові ринки, одним із яких може стати Хорватія. Хорватська сторона підтвердила готовність надавати порти на Дунаї та в Адріатичному морі для транспортування українського зерна".
Деталі: Зеленський розповів про ситуацію на полі бою, наступальні кроки української армії та проблеми, з якими вона стикається. Він також поінформував співрозмовника про підготовку української енергосистеми та ППО до осінньо-зимового періоду.
Також президент провів зустріч із Прем’єр-міністром Республіки Північна Македонія Димитаром Ковачевським. Лідери обговорили ситуацію на полі бою. Президент звернув увагу на нарощування виробництва Росією ракет із використанням західних компонентів.
Дослівно: Володимир Зеленський подякував Димитару Ковачевському за оборонну підтримку, зокрема підготовку нового пакету допомоги. Сторони обговорили розвиток подальшої співпраці між державами у сфері оборони.
Передісторія:
- Президент Володимир Зеленський провів зустріч президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у грецьких Афінах 22 серпня. Говорили про зерно, Україну в ЄС і формулу миру.
- Президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Сербії Александаром Вучичем.