Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для украинского зерна

На встрече с Владимиром Зеленским в Афинах премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что Хорватия готова предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна.

Источник: Офис Президента

Дословно: "Зеленский отметил, что Украина готова и в дальнейшем оставаться гарантом глобальной продовольственной безопасности и заинтересована в поиске новых путей поставки продовольствия на мировые рынки, одним из которых может стать Хорватия. Хорватская сторона подтвердила готовность предоставлять порты на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна".

Детали: Зеленский рассказал о ситуации на поле боя, наступательных шагах украинской армии и проблемах, с которыми она сталкивается. Он также проинформировал собеседника о подготовке украинской энергосистемы и ПВО к осенне-зимнему периоду.

Также президент провел встречу с Премьер-министром Республики Северная Македония Димитаром Ковачевским. Лидеры обсудили ситуацию на поле боя. Президент обратил внимание на наращивание производства Россией ракет с использованием западных компонентов.

Встреча Зеленского с Премьер-министром Республики Северная Македония Димитаром Ковачевским Фото - офис президента

Дословно: Владимир Зеленский поблагодарил Ковачевского за оборонную поддержку, в частности подготовку нового пакета помощи. Стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества между государствами в сфере обороны.

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