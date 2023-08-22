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Бербок назвала законними атаки безпілотників на Москву

"Європейська правда"Вівторок, 22 серпня 2023, 15:28
Бербок назвала законними атаки безпілотників на Москву
Анналена Бербок, Getty Images

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вважає, що часті удари дронів по столиці РФ Москві, в яких Росія звинувачує Україну, є легітимними.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau

Деталі: Росія напала на Україну, і Україна захищається "в рамках міжнародного права", заявила Бербок на спільній пресконференції з главою естонського зовнішньополітичного відомства Маргусом Тсахкною.

Водночас естонський міністр підкреслив, що Росія несе відповідальність за все, що відбувається в Україні.

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Глава німецького МЗС додала, що українські збройні сили в першу чергу потребують матеріалів та обладнання в рамках контрнаступу для подолання російських мінних полів. Існують "величезні мінні пояси, особливо на сході України", які за розміром приблизно дорівнюють західній Німеччині, сказала Бербок.

"Ми працюємо над цим повним ходом", – додала міністерка.

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • В ніч на вівторок Москву та область знову атакували безпілотники. Усі аеропорти російської столиці закривали на вильоти і прильоти.
  • Також повідомлялося, британська розвідка припускає, що атака дронів по аеродрому у Сольцях в Новгородській області, де був знищений стратегічний ядерний бомбардувальник Ту-22М3, могла здійснюватись з російської території.
  • "Удари вглиб РФ є стратегічно важливими, оскільки президент Путін вторгся в Україну, майже напевно припускаючи, що це матиме незначний прямий вплив на росіян", – вказувала також британська розвідка.

Теми: НімеччинаРосіябезпілотники
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