Бербок назвала законными атаки беспилотников на Москву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что частые удары дронов по столице РФ Москве, в которых Россия обвиняет Украину, являются легитимными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Россия напала на Украину, и Украина защищается "в рамках международного права", заявила Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства Маргусом Тсахкной.

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Эстонский министр в свою очередь подчеркнул, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.

Глава МИД Германии добавила, что украинские вооруженные силы в первую очередь нуждаются в материалах и оборудовании в рамках контрнаступления для преодоления российских минных полей. Существуют "огромные минные пояса, особенно на востоке Украины", которые по размеру примерно равны западной Германии, сказала Бербок.

"Мы работаем над этим полным ходом", – добавила министр.

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