Бербок назвала законными атаки беспилотников на Москву
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что частые удары дронов по столице РФ Москве, в которых Россия обвиняет Украину, являются легитимными.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau
Детали: Россия напала на Украину, и Украина защищается "в рамках международного права", заявила Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства Маргусом Тсахкной.
Эстонский министр в свою очередь подчеркнул, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.
Глава МИД Германии добавила, что украинские вооруженные силы в первую очередь нуждаются в материалах и оборудовании в рамках контрнаступления для преодоления российских минных полей. Существуют "огромные минные пояса, особенно на востоке Украины", которые по размеру примерно равны западной Германии, сказала Бербок.
"Мы работаем над этим полным ходом", – добавила министр.
Напомним:
- В ночь на вторник Москву и область снова атаковали беспилотники. Все аэропорты российской столицы закрывали вылеты и прилеты.
- Как сообщалось, британская разведка предполагает, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.
- "Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", – указывала также британская разведка.