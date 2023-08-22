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Бербок назвала законными атаки беспилотников на Москву

"Европейская правда"Вторник, 22 августа 2023, 15:28
Бербок назвала законными атаки беспилотников на Москву
Анналена Бербок, Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает, что частые удары дронов по столице РФ Москве, в которых Россия обвиняет Украину, являются легитимными.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau

Детали: Россия напала на Украину, и Украина защищается "в рамках международного права", заявила Бербок на совместной пресс-конференции с главой эстонского внешнеполитического ведомства Маргусом Тсахкной.

Эстонский министр в свою очередь подчеркнул, что Россия несет ответственность за все, что происходит в Украине.

Глава МИД Германии добавила, что украинские вооруженные силы в первую очередь нуждаются в материалах и оборудовании в рамках контрнаступления для преодоления российских минных полей. Существуют "огромные минные пояса, особенно на востоке Украины", которые по размеру примерно равны западной Германии, сказала Бербок.

"Мы работаем над этим полным ходом", – добавила министр.

Напомним:

  • В ночь на вторник Москву и область снова атаковали беспилотники. Все аэропорты российской столицы закрывали вылеты и прилеты.
  • Как сообщалось, британская разведка предполагает, что атака дронов по аэродрому в Сольцах в Новгородской области, где был уничтожен стратегический ядерный бомбардировщик Ту-22М3, могла осуществляться с российской территории.
  • "Удары вглубь РФ являются стратегически важными, поскольку президент Путин вторгся в Украину, почти наверняка предполагая, что это будет иметь незначительное прямое влияние на россиян", – указывала также британская разведка.

Темы: ГерманияРосcиябеспилотники
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