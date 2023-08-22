У Навального показали супер'яхту Путіна, яка уникла арешту і змогла обійти санкції

Соратники Олексія Навального показали розкіш яхти Володимира Путіна "Грейсфул", яку екстрено забрали з Німеччини перед вторгненням в Україну і доробляли в Росії вже під час війни, також вони розкрили схеми обходу санкцій для оздоблення яхти.

Джерело: розслідування російського Фонду боротьби з корупцією, оприлюднене в YouTube-каналі та на сайті Олексія Навального

Деталі: Яхта "Грейсфул" – одна з трьох великих яхт Путіна. Як і "Олімпія" з "Шехерезадою", оформлена "Грейсфул" не на президента Росії, але зроблена вона саме для нього. За даними ФБК, "Грейсфул" зробили на базі старої яхти Путіна за допомогою масштабної реконструкції, повного ремонту і дуже дорогого оснащення.

"Шехерезаду" арештували в порту Марина ді Каррара в Італії, а "Грейсфул" встигли "евакуювати" до того, як вона потрапила під санкції.

Саме "Грейсфул" 19 січня 2022 року власник доручив перевезти з верфі Blohm + Voss у Гамбурзі (Німеччина), хоча її ремонт там мав тривати ще рік і суперяхта була не готова. Яхту відбуксирували в Калінінград.

У червні 2023 року, на період проведення Петербурзького міжнародного економічного форуму, оновлена "Грейсфул" прийшла з Калінінграда до Санкт-Петербурга.

А просто зараз супер'яхта зі спеціальним супроводом через увесь світ, Північним морським шляхом, іде в Сочі, повідомляють у Навального.

Серед доказів того, що "Грейсфул" призначена для Путіна, – те, що на ній працюють співробітники Федеральної служби охорони РФ, а морем яхта ходить із кортежем. У вересні 2022 року її помітили у водах Естонії на шляху з Петербурга в Калінінград у супроводі російського катера берегової охорони, що перебуває в підпорядкуванні у ФСБ, "Грейсфул" дали конспіративну назву "Косатка".

А в кабінеті господаря на яхті стоїть телефон спецзв'язку "Престиж-ЦБ", який просто так не купиш: його можуть використовувати для роботи з інформацією під грифом "цілком таємно" органи влади.

Соратники Навального роздобули попалубний план яхти "Грейсфул" і кошторис на ремонтні роботи.

Нагорі, на відкритій палубі, розташований вертолітний майданчик, салон із круглим столом на 12 місць, ліфт для їжі, велика ванна і дві контрастні купелі, характерні для резиденцій Путіна.

На палубі, на якій розташований капітанський місток, є лаунж-зона з роялем, трьома диванами і телевізором.

На палубі власника розміщено басейн-трансформер, який може перетворюватися на танцпол або кінозал. Така ж конструкція є на "Шехерезаді". На цій же палубі передбачено обідню залу зі столом на 12 осіб і каміном. Там же – хазяйська зона з двох величезних кают. Є чоловіча і жіноча каюти. У спальні господаря розташоване величезне ліжко, обрамлене колонами. У сусідньому від спальні приміщенні – каюта-кабінет зі спецтелефоном і макетом іншої яхти – "Шехерезади".

Кабінет власника яхти "Грейсфул" із телефоном спецзв'язку "Престиж-ЦБ" і макетом яхти "Шехерезада" navalny.com

З кают господаря і господині сходами можна спуститися в спортзал. Для "Грейсфул" закуповували американські тренажери для ніг компанії Hoist.

На цій же палубі розміщуються каюти для гостей та екіпажу. А також кілька гідроциклів і два катери.

Ремонт передбачав перефарбовування корпусу, заміну покриття вертолітних майданчиків і палуб, установку лежаків і сонцезахисних парасольок, ремонт меблів, полірування мармуру, модифікацію аудіозони сауни, роботи щодо ліфтів, басейну і джакузі, оснащення нової каюти для господаря.

Загальний бюджет яхти з усім ремонтом і розвагами тільки на 2022 рік склав 32 мільйони доларів, або майже 3 мільярди рублів за нинішнім курсом. Дерев'яні вироби потягнули на 240 мільйонів рублів, диван – на 4 мільйони рублів, килими – на 6 мільйонів, журнальний столик – майже 8 мільйонів, встановлення двох палубних камінів – 10 мільйонів, морський басейн, що стикується до яхти, – 208 мільйонів рублів.

На "Грейсфул" також купували дорогий посуд, гребінець за 11 000 рублів (майже як прожитковий мінімум у РФ), нарди за пів мільйона рублів і три броньовані парасольки по 1,2 млн кожна.

Яхта "Грейсфул" за кілька місяців після початку війни потрапила до американських санкцій, але заради її ремонту було вибудовано складну систему, цілу інфраструктуру з помічників у Європі, Туреччині та Дубаї, які в щоденному режимі допомагають обходити американські санкції.

Ще у вересні 2021 року на яхті зламалася система MTU з дисплеями, яка дає змогу коригувати параметри двигунів.

Естонська фірма "Бриз Марін" погодилася не тільки купити і привезти в Росію дисплеї для яхти Путіна, а й допомогти з їх перепрограмуванням. Естонський посередник забрав обладнання в Петербурзі, знайшов кур'єра, який відвіз усе в Німеччину на завод, – і навесні 2023 року відремонтоване повернули в Росію.

Італійські постачальники продовжили ділові відносини з керівником яхти "Грейсфул", незважаючи на санкції. Рахунок на форму підготували, опускаючи всі компрометуючі деталі. Рахунок кілька разів переробляли: спочатку оформили на російську компанію, що управляє яхтою, потім на естонську фірму, у підсумку форму оплатила фірма з Дубая. Після оплати товари відправили з Італії в Литву, щоб звідти доставити в Калінінград, прямо до яхти.

Так само везли і парасольки для яхти за маршрутом Туреччина – Литва – Калінінград.

Естонську фірму, яка допомагає закупити одяг в обхід санкцій, очолює та сама людина, яка допомагала з дисплеями для яхти. І справи у компанії після вторгнення РФ в Україну пішли в гору.

ФБК має намір написати скаргу на кожну з цих фірм, які беруть участь в обслуговуванні Путіна в обхід санкцій.

У Навального підкреслюють: уже під час війни "на путінську іграшку" було витрачено 3 мільярди рублів, із них два мільярди на ремонт, ще мільярд – на утримання (зарплати екіпажу, накладні витрати, зв'язок, зберігання в сухому доці 92 млн, паливо, представницькі витрати). І гроші продовжать витрачати.