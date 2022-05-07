В Італії заарештували 140-метрову "яхту Путіна"

Італійська влада заарештувала у порту Марина-ді-Каррара 140-метрову супер’яхту "Шехерезада", власником якої вважають президента Росії Владіміра Путіна.

Джерело: Міністерство економіки та фінансів Італії, Forbes

Деталі: У пресрелізі міністерства сказано, що розслідування, проведене італійською фінансовою поліцією, показало, що судно має "значні економічні та ділові зв’язки" з високопоставленими особами в російському уряді та особами, які знаходяться під санкціями Європейського Союзу.

За пропозицією Комітету фінансової безпеки міністр економіки і фінансів Даніеле Франко прийняв розпорядження про арешт яхти "Шахерезада", яка "вже довго знаходиться під пильною увагою влади", до прийняття обмежувальних заходів, запропонованих ЄС.

За даними італійського міністерства, дії власників яхти "підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України".

Що передувало: Соратники Навального розповіли про 140-метрову "яхту Путіна".

Згодом "Українська правда" дослідила маршрути "яхти Путіна".

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Передісторія:

7 лютого німецьке видання Bild повідомило, що розкішну яхту "Graceful", яка належить російському президенту Володимиру Путіну, вивели з порта Гамбурга, щоб уникнути її конфіскації.

28 лютого проєкт Михайла Ходорковського "Фактор" показав це дорогоцінне судно Путіна, яке президенту РФ нібито подарував олігарх Роман Абрамович.

На початку березня німецька влада конфіскувала в Гамбурзі яхту Dilbar російського мільярдера Алішера Усманова, який потрапив під санкції Євросоюзу, а в Італії потрапили під арешт яхти російських олігархів Олексія Мордашова та Геннадія Тимченка.

Знати більше: "Русский корабль иди на х*й". УП знайшла в Європі яхти російських олігархів