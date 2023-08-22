У Навального показали суперяхту Путина, которая избежала ареста и смогла обойти санкции

Соратники Алексея Навального показали роскошь яхты Владимира Путина "Грейсфул", которую экстренно забрали из Германии перед вторжением в Украину и доделывали в России уже во время войны, также они вскрыли схемы обхода санкций для отделки яхты.

Источник: расследование российского Фонда борьбы с коррупцией, обнародованное в YouTube-канале и на сайте Алексея Навального

Детали: Яхта "Грейсфул" – одна из трех больших яхт Путина. Как и "Олимпия" с "Шехерезадой", оформлена "Грейсфул" не на президента России, но сделана она именно для него. По данным ФБК, "Грейсфул" сделали на базе старой яхты Путина с помощью масштабной реконструкции, полного ремонта и очень дорогого оснащения.

"Шехерезаду" арестовали в порту Марина ди Каррара в Италии, а "Грейсфул" успели "эвакуировать" до того, как она попала под санкции.

Именно "Грейсфул" 19 января 2022 года владелец поручил перевезти из верфи Blohm + Voss в Гамбурге (Германия), хотя ее ремонт там должен был длиться еще год и суперяхта была не готова. Яхту отбуксировали в Калининград.

В июне 2023 года, на период проведения Петербургского международного экономического форума, обновленная "Грейсфул" пришла из Калининграда в Санкт-Петербург.

А прямо сейчас суперяхта со специальным сопровождением через весь мир, по Северному морскому пути, идет в Сочи, сообщают у Навального.

Среди доказательств того, что "Грейсфул" предназначена для Путина, – то, что на ней работают сотрудники Федеральной службы охраны РФ, а по морю яхта ходит с кортежем. В сентябре 2022 года она была замечена в водах Эстонии на пути из Петербурга в Калининград в сопровождении российского катера береговой охраны, который находится в подчинение у ФСБ, "Грейсфул" дали конспиративное название "Косатка".

А в кабинете хозяина на яхте стоит телефон спецсвязи "Престиж-ЦБ", который просто так не купишь: его могут использоваться для работы с информацией под грифом "совершенно секретно" органы власти.

Соратники Навального раздобыли попалубный план яхты "Грейсфул" и счета на ремонтные работы.

Наверху, на открытой палубе, находится вертолетная площадка, салон с круглым столом на 12 мест, лифт для еды, большая ванна и две контрастные купели, характерные для резиденций Путина.

На палубе, на которой находится капитанский мостик, есть лаунж-зона с роялем, тремя диванами и телевизором.

На палубе владельца размещен бассейн-трансформер, который может превращаться в танцпол или кинозал. Такая же конструкция есть на "Шехерезаде". На этой же палубе предусмотрен обеденный зал со столом на 12 человек и камином. Там же – хозяйская зона из двух огромных кают. Есть мужская и женская каюты. В спальне хозяина находится огромная кровать, обрамленная колоннами. В соседнем от спальни помещении – каюта-кабинет со спецтелефоном и макетом другой яхты – "Шехерезады".

Кабинет владельца яхты "Грейсфул" c телефононом спецсвязи "Престиж-ЦБ" и макетом яхты "Шехерезада" navalny.com

Из кают хозяина и хозяйки по лестнице можно спуститься в спортзал. Для "Грейсфул" закупали американские тренажеры для ног компании Hoist.

На этой же палубе размещаются каюты для гостей и экипажа. А также несколько гидроциклов и два катера.

Ремонт предусматривал перекраску корпуса, замену покрытия вертолетных площадок и палуб, установку лежаков и солнезащитных зонтов, ремонт мебели, полировку мрамора, модификацию аудиозоны сауны, работы по лифтам, бассейну и джакузи, оснащение новой каюты для хозяина.

Общий бюджет яхты со всем ремонтом и развлечениями только на 2022 год составил 32 миллиона долларов, или почти 3 миллиарда рублей по нынешнему курсу. Деревянные изделия потянули на 240 миллионов рублей, диван – на 4 миллиона рублей, ковры – на 6 миллионов, журнальный столик – почти 8 миллионов, установка двух палубных каминов – 10 миллионов, морской бассейн, который стыкуется к яхте, – 208 миллионов рублей.

На "Грейсфул" также покупали дорогую посуду, расческу за 11 000 рублей (почти как прожиточный минимум в РФ), нарды за полмиллиона рублей и три бронированных зонтика по 1,2 млн каждый.

Яхта "Грейсфул" через несколько месяцев после начала войны была включена в американские санкции, но ради ее ремонта была выстроена сложная система, целая инфраструктура из помощников в Европе, Турции и Дубаи, которые в ежедневном режиме помогают обходить американские санкции.

Еще в сентябре 2021 года на яхте сломалась система MTU с дисплеями, которая позволяет корректировать параметры двигателей.

Эстонская фирма "Бриз Марин" согласилась не только купить и привезти в Россию дисплеи для яхты Путина, но и помочь с их перепрограммированием. Эстонский посредник забрал оборудование в Петербурге, нашел курьера, который отвез все в Германию на завод, – и весной 2023 года отремонтированное вернули в Россию.

Итальянские поставщики продолжили деловые отношения с управляющим яхты "Грейсфул", несмотря на санкции. Счет на форму подготоваили, опуская все компрометирующие детали. Счет несколько раз переделывали: сначала оформили на российскую компанию, управляющую яхтой, потом на эстонскую фирму, в итоге форму оплатила фирма из Дубая. После оплаты товары отправили из Италии в Литву, чтобы оттуда доставить в Калининград, прямо к яхте.

Таким же образом везли и зонты для яхты по маршруту Турция – Литва – Калининград.

Эстонскую фирму, которая помогает закупить одежду в обход санкций, возглавляет тот же человек, который помогал с дисплеями для яхты. И дела у компании после вторжения РФ в Украину пошли в гору.

ФБК намерен написать жалобу на каждую из этих фирм, участвующих в обслуживании Путина в обход санкций.

У Навального подчеркивают: уже во время войны "на путинскую игрушку" было потрачено 3 миллиарда рублей, из них два миллиарда на ремонт, еще миллиард – на содержание (зарплаты экипажу, накладные расходы, связь, хранение в сухом доке 92 млн, топливо, представительские расходы). И деньги продолжат тратить.