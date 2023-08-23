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Беспилотник снова попал в "Москву-Сити" в столице РФ

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 04:05
Беспилотник снова попал в Москву-Сити в столице РФ
Момент взрыва в районе "Москвы-Сити". Скриншот с видео Telegram-канала "Baza"

Ночью 23 августа беспилотники снова атаковали столицу России, один из них попал в московский бизнес-центр "Москва-Сити".

Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, российские Telegram-каналы

Прямая речь Собянина: "Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области.

Второй БпЛА попал в строящееся в "Сити" здание.

Детали: По словам Собянина, на место взрыва выехали оперативные службы, предварительно пострадавших нет.

Российские Telegram-каналы публикуют видео попадания беспилотника в здание "Москвы-Сити". На них видна яркая вспышка после взрыва.

 

Сообщается, что атакованное здание повреждено на уровне 10-15 этажей.

Отмечается, что российские экстренные службы осматривают башню между "Меркурием" и "Экспоцентром".

Напомним: 30 июля, 1 августа и 18 августа беспилотники уже атаковали "Москву-Сити".

Темы: Росcиябеспилотники
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