Беспилотник снова попал в "Москву-Сити" в столице РФ
Ночью 23 августа беспилотники снова атаковали столицу России, один из них попал в московский бизнес-центр "Москва-Сити".
Источник: мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram, российские Telegram-каналы
Прямая речь Собянина: "Этой ночью ПВО сбила беспилотник в Можайском районе Московской области.
Второй БпЛА попал в строящееся в "Сити" здание.
Детали: По словам Собянина, на место взрыва выехали оперативные службы, предварительно пострадавших нет.
Российские Telegram-каналы публикуют видео попадания беспилотника в здание "Москвы-Сити". На них видна яркая вспышка после взрыва.
Сообщается, что атакованное здание повреждено на уровне 10-15 этажей.
Отмечается, что российские экстренные службы осматривают башню между "Меркурием" и "Экспоцентром".
Напомним: 30 июля, 1 августа и 18 августа беспилотники уже атаковали "Москву-Сити".