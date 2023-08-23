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"Шахед" разрушил школу в Сумской области, погибли 4 работников

"Украинская правда"Среда, 23 августа 2023, 12:55
Шахед разрушил школу в Сумской области, погибли 4 работников
спасатели выносят тело жертвы после удара по школе в ромнах. фото - мвс

В среду в 10:05 российский БпЛА типа "Shahed" попал в учебное заведение в городе Ромны Сумской области, погибли директор школы, заместитель директора, секретарь и библиотекарь.

Источник: сообщение Сумской ОГА в Telegram, Министр внутренних дел Игорь Клименко

Детали: В ОВА добавляют, что здание заведения полностью разрушено. Все службы работают. На месте развернули штаб ликвидации последствий.

Обновлено в 12:50: Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что россияне уничтожили школу и убили по меньшей мере двух педагогов. Их тела деблокировали спасатели. Еще 3 человека получили ранения. Есть информация, что под завалами находятся еще 2 работников заведения. Поисково-спасательная операция продолжается.

 
Спасательная операция в Ромнах.
Фото: МВД Украины
 
Спасательная операция в Ромнах
фото: мвд украины

Обновлено в 14:21: Количество жертв возросло до 4 человек. Спасатели деблокировали тела директора школы, заместителя директора, секретаря и библиотекаря. Операция по разбору завалов завершена.

Прямая речь Клименко: "Также ранения получили 4 местных жителей, которые в момент прилета проходили мимо учебного заведения. На фото среди руин школы ‒ уцелевший вход в укрытие. К сожалению, люди не спустились во время тревоги в безопасное место".

Предыстория:

  • В ночь на 23 августа в небе над Украиной защитникам удалось уничтожить 11 ударных дронов из 20, которые запустили российские войска: 9 беспилотников над Одесской и 2 БПЛА над Запорожской областями.
  • Российские оккупанты 22 и утром 23 августа обстреливали 10 областей Украины. Ночью и утром россияне совершили 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 26 взрывов.

Темы: Сумская областьвзрывобразование
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