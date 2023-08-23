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У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ

Роман РоманюкСереда, 23 серпня 2023, 12:29
У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ
заступник міністра оборони Денис Шарапов (по центру). Фото - Роман Романюк, журналіст УП

На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса, фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю поставку, а близько 120 тисяч комплектів форми наразі вже у військових.

Джерело: кореспондент УП на засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України; керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Деталі: У середу 23 серпня відбулось засідання, на яке запросили представників Міноборони і правоохоронних органів. Втім Міністр оборони Олексій Резніков не з’явився. Від відомства виступав заступник міністра Денис Шарапов.

У ході засідання нардеп Ярослав Железняк, який очолив слідчу комісію Верховної Ради про факти корупції Міноборони, розповів, що за даними комісії, в історії закупки була задіяна схема поламаного інвойса.

Железняк продемонстрував рахунок з турецької митної бази, де вказана ціна на куртки і штани для українських військових. Ця ціна втричі менша, ніж в документах Міноборони.

 
Рахунок на куртки з турецької митної бази 
Фото: Роман романюк, журналіст УП

За словами Железняка, цей розрив привернув увагу митників у Молдові на етапі першої доставки восени 2022 року і тоді фури затримали. Але згодом відпустили на прохання Міноборони.

Заступник міністра Денис Шарапов повідомив, що в Міноборони такого інвойса не було і він датується днем, коли угода була підписана. Водночас в Міноборони не могли знати, що постачальник купує форму в Туреччині за нижчою ціною, ніж продає в Україні.

За словами представників Міноборони і ЗСУ, зараз на складі лежить 75 тисяч комплектів цієї форми. Ще близько 120 тисяч комплектів у військових.

Шарапов продемонстрував один з комплектів, але в членів комісії виникли сумніви, що це комплект саме з вказаної поставки.

 
Денис Шарапов демонструє куртку з комплекту. 
Фото: Роман романюк, журналіст УП

Окремо у членів комітету були питання до процедури вибору постачальника. Оскільки є ознаки, що фірма "Vector avia hava araçlari", була створена спеціально під цю поставку, а її засновник виїхав з України всередині 22-року і фізично не міг підписувати документи в Україні, хоча підписи стоять.

У засіданні антикорупційного комітету оголосили паузу.

Оновлено о 17:00: Ввечері керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін опублікував відео, де Шарапов представляє куртку та стверджує, що вона з тієї поставки, про яку йдеться в кримінальному провадженні. Втім члени комітету по номеру на бірці помітили, що це інший номер контракту по поставці.

Передісторія:

  • Железняка обурили слова Резнікова про те, що нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності і опубліковані у ЗМІ інвойси – "це вигадка". 
  • 10 серпня видання Дзеркало тижня повідомило, що в 2022 році турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових.
  • У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
  • 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.

Теми: МіноборониЗбройні сили
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