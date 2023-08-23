У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ

На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса, фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю поставку, а близько 120 тисяч комплектів форми наразі вже у військових.

Джерело: кореспондент УП на засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України; керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін

Деталі: У середу 23 серпня відбулось засідання, на яке запросили представників Міноборони і правоохоронних органів. Втім Міністр оборони Олексій Резніков не з’явився. Від відомства виступав заступник міністра Денис Шарапов.

У ході засідання нардеп Ярослав Железняк, який очолив слідчу комісію Верховної Ради про факти корупції Міноборони, розповів, що за даними комісії, в історії закупки була задіяна схема поламаного інвойса.

Железняк продемонстрував рахунок з турецької митної бази, де вказана ціна на куртки і штани для українських військових. Ця ціна втричі менша, ніж в документах Міноборони.

Рахунок на куртки з турецької митної бази Фото: Роман романюк, журналіст УП

За словами Железняка, цей розрив привернув увагу митників у Молдові на етапі першої доставки восени 2022 року і тоді фури затримали. Але згодом відпустили на прохання Міноборони.

Заступник міністра Денис Шарапов повідомив, що в Міноборони такого інвойса не було і він датується днем, коли угода була підписана. Водночас в Міноборони не могли знати, що постачальник купує форму в Туреччині за нижчою ціною, ніж продає в Україні.

За словами представників Міноборони і ЗСУ, зараз на складі лежить 75 тисяч комплектів цієї форми. Ще близько 120 тисяч комплектів у військових.

Шарапов продемонстрував один з комплектів, але в членів комісії виникли сумніви, що це комплект саме з вказаної поставки.

Денис Шарапов демонструє куртку з комплекту. Фото: Роман романюк, журналіст УП

Окремо у членів комітету були питання до процедури вибору постачальника. Оскільки є ознаки, що фірма "Vector avia hava araçlari", була створена спеціально під цю поставку, а її засновник виїхав з України всередині 22-року і фізично не міг підписувати документи в Україні, хоча підписи стоять.

У засіданні антикорупційного комітету оголосили паузу.

Оновлено о 17:00: Ввечері керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін опублікував відео, де Шарапов представляє куртку та стверджує, що вона з тієї поставки, про яку йдеться в кримінальному провадженні. Втім члени комітету по номеру на бірці помітили, що це інший номер контракту по поставці.

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