У Міноборони розкрили деталі скандальної закупки форми для ЗСУ
На засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України розповіли, що при скандальній закупці курток і штанів для ЗСУ була задіяна схема поламаного інвойса, фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю поставку, а близько 120 тисяч комплектів форми наразі вже у військових.
Джерело: кореспондент УП на засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України; керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін
Деталі: У середу 23 серпня відбулось засідання, на яке запросили представників Міноборони і правоохоронних органів. Втім Міністр оборони Олексій Резніков не з’явився. Від відомства виступав заступник міністра Денис Шарапов.
У ході засідання нардеп Ярослав Железняк, який очолив слідчу комісію Верховної Ради про факти корупції Міноборони, розповів, що за даними комісії, в історії закупки була задіяна схема поламаного інвойса.
Железняк продемонстрував рахунок з турецької митної бази, де вказана ціна на куртки і штани для українських військових. Ця ціна втричі менша, ніж в документах Міноборони.
За словами Железняка, цей розрив привернув увагу митників у Молдові на етапі першої доставки восени 2022 року і тоді фури затримали. Але згодом відпустили на прохання Міноборони.
Заступник міністра Денис Шарапов повідомив, що в Міноборони такого інвойса не було і він датується днем, коли угода була підписана. Водночас в Міноборони не могли знати, що постачальник купує форму в Туреччині за нижчою ціною, ніж продає в Україні.
За словами представників Міноборони і ЗСУ, зараз на складі лежить 75 тисяч комплектів цієї форми. Ще близько 120 тисяч комплектів у військових.
Шарапов продемонстрував один з комплектів, але в членів комісії виникли сумніви, що це комплект саме з вказаної поставки.
Окремо у членів комітету були питання до процедури вибору постачальника. Оскільки є ознаки, що фірма "Vector avia hava araçlari", була створена спеціально під цю поставку, а її засновник виїхав з України всередині 22-року і фізично не міг підписувати документи в Україні, хоча підписи стоять.
У засіданні антикорупційного комітету оголосили паузу.
Оновлено о 17:00: Ввечері керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін опублікував відео, де Шарапов представляє куртку та стверджує, що вона з тієї поставки, про яку йдеться в кримінальному провадженні. Втім члени комітету по номеру на бірці помітили, що це інший номер контракту по поставці.
Передісторія:
- Железняка обурили слова Резнікова про те, що нібито розслідування щодо зимових курток для ЗСУ не відповідає дійсності і опубліковані у ЗМІ інвойси – "це вигадка".
- 10 серпня видання Дзеркало тижня повідомило, що в 2022 році турецька компанія продала літні куртки для ЗСУ під виглядом зимових.
- У розпорядженні ZN.UA є пакет супровідних документів на одну з партій товару від Vector avia. Там видно, як 4900 курток загальною вартістю 142 тис. дол. перетворюються на 4900 курток за 421 тис. дол. Дорогою між турецькою й українською митницями куртки магічно перетворилися з "камуфляжних" на "зимові повітрозахисні" і на цьому перетворенні набрали державної ваги з 29 до 86 дол. за штуку.
- 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.