В Минобороны раскрыли детали скандальной закупки курток для ВСУ
На заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины рассказали о деталях закупки комплектов одежды для ВСУ.
Источник: корреспондент УП на заседании антикоррупционного комитета при Верховной Раде Украины
Детали: В среду 23 августа состоялось заседание, на которое пригласили представителей Минобороны и правоохранительных органов. Впрочем, Министр обороны Алексей Резников не пришел. От ведомства выступал заместитель министра Денис Шарапов.
В ходе заседания нардеп Ярослав Железняк, который возглавил следственную комиссию Верховной Рады о фактах коррупции Минобороны, рассказал, что по данным комиссии, в истории закупки была задействована схема поломанного инвойса.
Железняк продемонстрировал счет из турецкой таможенной базы, где указана цена на куртки и штаны для украинских военных. Эта цена втрое меньше, чем в документах Минобороны.
По словам Железняка - этот разрыв привлек внимание таможенников в Молдове на этапе первой доставки осенью 2022 года и тогда фуры задержали. Но впоследствии отпустили по просьбе Минобороны.
Заместитель министра Денис Шарапов сообщил, что в Минобороны такого инвойса не было и он датируется днем, когда соглашение было подписано. В то же время в Минобороны не могли знать, что поставщик покупает форму в Турции по более низкой цене, чем продает в Украине.
По словам представителей Минобороны и ВСУ сейчас на складе лежит 75 тысяч комплектов этой формы. Еще около 120 тысяч комплектов у военных.
Шарапов продемонстрировал один из комплектов, но у членов сомнения, что это комплект именно из указанной поставки.
Отдельно у членов комитета были вопросы к процедуре выбора поставщика. Поскольку есть признаки, что фирма "Vector avia hava araçlari", была создана специально под эту поставку, а ее основатель выехал из Украины внутри 22-года и физически не мог подписывать документы в Украине, хотя подписи стоят.
В заседании антикоррупционного комитета объявили паузу.
Предыстория:
- Железняка возмутили слова Резникова о том, что якобы расследование по зимним курткам для ВСУ не соответствует действительности и опубликованные в СМИ инвойсы - "это выдумка".
- 10 августа издание Зеркало недели сообщило, что в 2022 году турецкая компания продала летние куртки для ВСУ под видом зимних.
- В распоряжении ZN.UA есть пакет сопроводительных документов на одну из партий товара от Vector avia. Там видно, как 4900 курток общей стоимостью 142 тыс. долл. превращаются в 4900 курток за 421 тыс. долл. По дороге между турецкой и украинской таможнями куртки магически превратились из "камуфляжных" в "зимние воздухозащитные" и на этом превращении набрали государственный вес с 29 до 86 долл. за штуку.
- 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны. Рассматриваются как минимум два кандидата.