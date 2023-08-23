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"На кількох напрямках ми йдемо вперед" – Зеленський про контрнаступ

"Українська правда"Середа, 23 серпня 2023, 13:35
На кількох напрямках ми йдемо вперед – Зеленський про контрнаступ
Зеленський і Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо. Фото - Офіс Президента

Президент України на запитання про контрнаступ відповів, що Україна потрохи рухається вперед, хоч це і дуже важко через те, що окупанти щільно мінують територію.

Джерело: Зеленський на пресконференції з Прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо

Пряма мова: "Ми сьогодні говорили з прем’єр-міністром. Якщо ви не проти, не все буду публічно говорити, але ми бачимо, що  на кількох напрямках ми йдемо вперед. Нам дуже складно, дуже щільне мінування, просто тисячі мін – це те, що залишає по собі Росія.

Найголовніша тенденція, про яку мені щодня доповідають військові, ми постійно і постійно рухаємось вперед. Так, потрохи, але напрямок правильний".

Передісторія

  • 22 серпня в Міноборони повідомили, що 47 бригада з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області та організувала евакуацію мирних мешканців. Росіяни обстрілюють село із артилерії.
  • 16 серпня офіційно підтвердили, що ЗСУ звільнили Урожайне в Донецькій області. 

Теми: Збройні силивійнаЗеленський
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