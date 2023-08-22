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Захисники з боєм увійшли в Роботине, евакуюють мирних мешканців – Міноборони

Альона Мазуренко Вівторок, 22 серпня 2023, 10:01
Захисники з боєм увійшли в Роботине, евакуюють мирних мешканців – Міноборони
ФОТО: МАЛЯР В TELEGRAM

Українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни обстрілюють село із артилерії.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram

Дослівно: "Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі".

 
фото: Маляр у Telegram
 
фото: Маляр у Telegram

Деталі: Маляр додала, що захисники виконують планову бойову роботу та знищують ворога.

У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Там тривають бої.

Захисники 47-ї окремої механізованиї бригади "Маґура" також опублікували відео евакуації цивільних із села на Мелітопольському напрямку. 

Бійці повідомили, що через 2 місяці запеклих боїв вони змогли прорвати багатоешелоновану лінію оборони окупантів.

Нагадаємо: 

  • 21 серпня в Міноборони повідомляли, що військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там триває планова бойова робота.
  • 22 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що військові мали успіх у напрямку Роботиного Запорізької області на південному фронті.

Теми: Запорізька областьвійна
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