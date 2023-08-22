Захисники з боєм увійшли в Роботине, евакуюють мирних мешканців – Міноборони
Українські оборонці із 47 бригади з боєм увійшла у село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців, росіяни обстрілюють село із артилерії.
Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в Telegram
Дослівно: "Воїни 47 бригади, яка з боєм увійшла у село Роботине, організували евакуацію мирних мешканців на БМП Бредлі".
Деталі: Маляр додала, що захисники виконують планову бойову роботу та знищують ворога.
У відповідь росіяни безперервно обстрілюють Роботине з артилерії. Там тривають бої.
Захисники 47-ї окремої механізованиї бригади "Маґура" також опублікували відео евакуації цивільних із села на Мелітопольському напрямку.
Бійці повідомили, що через 2 місяці запеклих боїв вони змогли прорвати багатоешелоновану лінію оборони окупантів.
Нагадаємо:
- 21 серпня в Міноборони повідомляли, що військові мають успіх в напрямку південно-східніше Роботиного Запорізької області, там триває планова бойова робота.
- 22 серпня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив, що військові мали успіх у напрямку Роботиного Запорізької області на південному фронті.