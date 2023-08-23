"На нескольких направлениях мы идем вперед" – Зеленский о контрнаступлении

Президент Украины на вопрос о контрнаступлении ответил, что Украина понемногу движется вперед, хотя это и очень трудно из-за того, что оккупанты плотно минируют территорию.

Источник: Зеленский на пресс-конференции с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо

Прямая речь: "Мы сегодня говорили с премьер-министром. Если вы не против, не все буду публично говорить, но мы видим, что на нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно, очень плотное минирование, просто тысячи мин – это то, что оставляет после себя Россия.

Самая главная тенденция, о которой мне ежедневно докладывают военные, мы постоянно и постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное".

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