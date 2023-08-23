"На нескольких направлениях мы идем вперед" – Зеленский о контрнаступлении
Среда, 23 августа 2023, 13:35
Президент Украины на вопрос о контрнаступлении ответил, что Украина понемногу движется вперед, хотя это и очень трудно из-за того, что оккупанты плотно минируют территорию.
Источник: Зеленский на пресс-конференции с Премьер-министром Финляндии Петтери Орпо
Прямая речь: "Мы сегодня говорили с премьер-министром. Если вы не против, не все буду публично говорить, но мы видим, что на нескольких направлениях мы идем вперед. Нам очень сложно, очень плотное минирование, просто тысячи мин – это то, что оставляет после себя Россия.
Самая главная тенденция, о которой мне ежедневно докладывают военные, мы постоянно и постоянно движемся вперед. Да, понемногу, но направление правильное".
Предыстория:
- 22 августа в Минобороны сообщили, что 47 бригада с боем вошла в село Роботино Запорожской области и организовала эвакуацию мирных жителей. Россияне обстреливают село из артиллерии.
- 16 августа официально подтвердили, что ВСУ освободили Урожайное в Донецкой области.