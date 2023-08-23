Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ
Середа, 23 серпня 2023, 13:49
Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.
Джерело: Зеленський на спільний пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо
У Зеленського запитали, чи можлива відставка Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії.
Пряма мова: "Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі лише після того, як будуть підписані мною відповідні укази".
Нагадаємо:
- 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
- Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.