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Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

Альона Мазуренко Середа, 23 серпня 2023, 13:49
Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ
РЕЗНІКОВ (ЛІВОРУЧ) І ЗЕЛЕНСЬКИЙ (ПРАВОРУЧ). ФОТО: ПРЕССЛУЖБА МІНОБОРОНИ УКРАЇНИ

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.

Джерело: Зеленський на спільний пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо

У Зеленського запитали, чи можлива відставка Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії.

Пряма мова: "Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі лише після того, як будуть підписані мною відповідні укази".

Нагадаємо:

  • 10 серпня "Українська правда" з посиланням на співрозмовників у владі повідомляла, що президент Володимир Зеленський шукає заміну Олексію Резнікову на посаді міністра оборони. Розглядаються щонайменше два кандидати.
  • Міністр оборони Олексій Резніков, коментуючи чутки про те, що президент шукає йому заміну на посаді оборонного відомства, заявив, що ця посада для нього "тимчасова історія", а звільнитися він і сам може.

Теми: РезніковЗеленськийМіноборони
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