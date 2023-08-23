Зеленський про ймовірну відставку Резнікова: кадрові рішення коментуються, коли є указ

Президент Володимир Зеленський у відповідь на питання про ймовірність звільнення міністра оборони Олексія Резнікова заявив, що зможе коментувати кадрові рішення, коли будуть підписані ним відповідні укази.

Джерело: Зеленський на спільний пресконференції з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо

У Зеленського запитали, чи можлива відставка Резнікова та призначення його послом України у Великій Британії.

Пряма мова: "Я готовий коментувати будь-які кадрові рішення у нашій державі лише після того, як будуть підписані мною відповідні укази".

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