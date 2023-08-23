Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ
Среда, 23 августа 2023, 13:49
Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.
Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо
У Зеленского спросили, возможна ли отставка Резникова и назначение его послом Украины в Великобритании.
Прямая речь: "Я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве только после того, как будут подписаны мной соответствующие указы".
Напомним:
- 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на посту министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.
- Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.