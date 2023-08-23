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Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ

Алена МазуренкоСреда, 23 августа 2023, 13:49
Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ
РЕЗНИКОВ (СЛЕВА) И ЗЕЛЕНСКИЙ (СПРАВА). ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо

У Зеленского спросили, возможна ли отставка Резникова и назначение его послом Украины в Великобритании.

Прямая речь: "Я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве только после того, как будут подписаны мной соответствующие указы".

Напомним:

  • 10 августа "Украинская правда" со ссылкой на собеседников во власти сообщала, что президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на посту министра обороны. Рассматриваются по меньшей мере два кандидата.
  • Министр обороны Алексей Резников, комментируя слухи о том, что президент ищет ему замену на посту оборонного ведомства, заявил, что эта должность для него "временная история", а уволиться он и сам может.

Темы: РезниковЗеленскийМинобороны
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