Зеленский о вероятной отставке Резникова: кадровые решения комментируются, когда есть указ

Президент Владимир Зеленский в ответ на вопрос о вероятности увольнения министра обороны Алексея Резникова заявил, что сможет комментировать кадровые решения, когда будут подписаны им соответствующие указы.

Источник: Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо

У Зеленского спросили, возможна ли отставка Резникова и назначение его послом Украины в Великобритании.

Прямая речь: "Я готов комментировать любые кадровые решения в нашем государстве только после того, как будут подписаны мной соответствующие указы".

Напомним: